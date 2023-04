Tempos de guerra inspiram Festival Ronda Poética de Leiria

Alexandra Barata Hoje às 21:41 Facebook

Festival arranca esta quinta-feira e segue até ao dia 25 de abril. Ex-ministro da Cultura Luís Castro Mendes, curador do certame, destaca momentos a não perder.

O ex-ministro da Cultura Luís Castro Mendes escolheu o poema "O velho abutre", de Sophia de Mello Breyner Andresen, para apresentar o Festival Ronda Poética de Leiria, que se inicia esta quinta-feira e termina no dia em que se celebram 49 anos de liberdade, 25 de abril.

O curador do evento lembrou que a poeta se dirigia a Salazar, mas defendeu que, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, se adapta a Putin. A guerra foi o tema que inspirou esta sexta edição da Ronda Poética, em que Sophia é a personalidade em destaque.

"Este ano, o tema do nosso encontro será "Poesia em tempos de guerra" e colocamo-nos sob a égide da grande Sophia de Mello Breyner Andresen, sendo o nosso lema o seu poema "A paz sem vencedores e sem vencidos"", explicou Castro Mendes. Em homenagem à escritora, haverá poemas musicados da sua autoria e será exibida uma curta-metragem de João César Monteiro sobre a poeta - o filme é de 1969, dura 19 minutos e tem o nome inteiro de Sophia. Após a transmissão do documentário, decorrerá uma conversa com a cineasta Margarida Gil e poetas convidados.

Poesia e guerra sobre a mesa

Em tempos conturbados, Castro Mendes identifica ao JN como "momentos imperdíveis" do festival as quatro mesas redondas sobre poesia e guerras coloniais, poesia e guerras civis e interétnicas, poesia e guerras de religião e poesia e guerra na Europa. No total, foram anunciados 15 poetas de diversas nacionalidades, que irão refletir sobre a relação entre os dois temas.

"A poesia pode pouco [face à guerra], mas pode dar uma resposta humana, uma resposta sensível e vibrante, ao mesmo tempo, às grandes questões e àquilo que nos dilacera no nosso tempo", disse o ex-ministro à Lusa. "A poesia não é um instrumento de ação, não é uma arma, é uma forma de conhecimento, de sensibilização e de nos fazer pensar."

O curador sugere ainda a apresentação dos livros "Flor de fumo e outros poemas", da poeta afegã Nadia Anjuman, assassinada pelo marido, e "A perseguição dos dias", do pintor José Luís Tinoco.

A vereadora da Cultura da Câmara de Leiria, Anabela Graça, contou que quando o tentaram convencer a publicar em livro "poemas que tinha na gaveta", só aceitou após Castro Mendes lhe ter explicado a importância da sua poesia. "É um homem de 92 anos, que escreve poemas notáveis, mas continua a hesitar, porque não sabe se está à altura", confirmou.

Anabela Graça também destacou ao JN o programa comunitário, que inclui 150 atividades, e envolve escolas, juntas de freguesia, IPSS, lares, filarmónicas, centros culturais, o Politécnico de Leiria e o Centro Hospitalar de Leiria. Os reclusos voltam a participar na Ronda Poética, através de um vídeo onde leem um poema de Luís Pacheco, sobre a liberdade. "A cultura permite ultrapassar os muros altos da prisão e a estes jovens sonhar através da literatura e da poesia, o que facilita a sua aproximação à sociedade."

O espetáculo de música e poesia "Os Surrealistas", pela Lisboa Poetry Orchestra, o recital de piano de Artur Pizarro, o concerto Ruído Vário - Canções com Pessoa, e o espetáculo de Sérgio Godinho serão os outros momentos altos para o ex-ministro da Cultura.