"Tenho a impressão que hoje tudo é interdito"

Realizadora e atriz de "Casa do Prazer" falam ao JN sobre o filme "Casa do Prazer" , já nas salas

Francesa a viver em Berlim, Emma Becker entrou para uma "casa de prazer" como trabalhadora do sexo, transpondo a sua experiência para livro. A adaptação para cinema já está nas nossas salas e a realizadora Anissa Bonnefont e a atriz principal, Ana Girardot, estiveram à conversa com o JN. A realizadora começou por explicar a génese do projeto.

Como é que descobriu o livro original?

Foi o meu produtor que me falou desse livro, dizendo que eu era capaz de fazer um bom filme ao adaptá-lo. Comecei a ler e fiquei fascinada, e perturbada, pela liberdade que a autora tinha de assumir plenamente o seu desejo, a sua sexualidade. Ao ponto de ter ido viver aquela experiência extraordinária. E de escrever um livro sobre a experiência, para que toda a gente pudesse ter acesso ao seu percurso.

A sua ambição foi trazer para o cinema essa mesma mensagem.

Achei que era algo de formidável, no mundo em que vivemos, que uma jovem mulher assuma esse desejo. Quis fazer um filme em torno da liberdade de escolha da mulher. A mulher tem o direito de ser o que ela quiser ser e assumir plenamente o seu desejo.

A autora do livro fez o trabalho que se vê no filme, no seu caso que investigação fez para o poder adaptar?

A primeira coisa que fiz foi visitar as casas onde ela trabalhou na Alemanha. Precisava saber como é que funcionam, porque nunca na minha vida tinha estado numa. Depois encontrei-me com algumas trabalhadoras do sexo em França. Precisava de falar com mulheres que tinham feito essa escolha. Fala-se muito na prostituição por necessidade, que é a maioria, mas há também mulheres que escolhem essa vida. Era essa história que tinha vontade de contar. Era importante escutar os testemunhos delas.

Houve algum momento em especial que queira recordar?

O que me interessava era precisamente ir olhar do outro lado. Também encontrei uma dominadora sadomasoquista. No filme há uma personagem que o faz e precisava de ser rigorosa. É uma prática que não conheço e não queria entrar nos lugares-comuns associados a estas personagens. O meu objetivo era ser o mais rigorosa e honesta possível para com este mundo.

Porquê a escolha da Ana Girardot para o papel principal?

Para começar, acho-a magnífica. Tinha muita vontade de a filmar. Mas comecei por fazer um casting. Houve muitas atrizes que fizeram audições. Algumas bailarinas, atrizes conhecidas, atrizes desconhecidas. E não encontrei o que procurava. Era muito importante para mim encontrar uma atriz que pudesse fazer os homens fantasiar, mas que não fizesse medo às mulheres. E isso é duro de encontrar.

Filme "Casa de Prazer" Foto: Direitos Reservados

Como é que chegou então à Ana Girardot?

Um dia pensei na Ana, que vi tantas vezes na passadeira vermelha e acho extremamente bela, sexy e muito feminina, o que não é o caso de muitas atrizes em França. Não é como nos Estados Unidos, onde fazem o jogo das estrelas. Para mim, a Ana tem isso. Veio-me à ideia e é estranho como nunca interpretou um papel que jogasse com essa feminilidade. Tinha de ser ela.

Como é que resolveu o problema sempre complexo da representação do sexo?

Nas cenas de nudez e de sexo coloquei sempre a questão de saber o que queria contar. A partir do momento em que compreendia a narração das minhas cenas, o que as cenas traziam ao filme, fiquei à vontade e nunca me coloquei nenhum limite. Fiquei com a impressão que tudo se fazia com grande naturalidade e que a realização servia a história. A partir desse momento tornou-se fluído e natural coreografar essas cenas. De saber se as personagens deviam estar completamente nuas ou não. Não intelectualizei a coisa.

Nos anos 70 e 80 do século passado a representação do sexo no cinema tornou-se mais livre, com filmes como os da Catherine Breillat ou "O Império dos Sentidos", por exemplo. Mesmo com sexo explícito. Mas depois houve um recuo moralista...

É verdade que hoje há um certo puritanismo, o que é triste. Não só à volta do sexo, mas de tudo. Tenho a impressão que hoje tudo é interdito. É preciso pensar dez vezes antes de dizer qualquer coisa. As redes sociais têm um impacto terrível. Tentei seguir a ideia de que tudo me é permitido, a partir do momento em que tenho alguma coisa para contar. Se é gratuito, não me interessa. Torna-se voyeurista e não é isso que quero fazer.

No elenco encontramos a Rossy de Palma...

Era importante representar todas as feminilidades, todas as idades, diferentes origens étnicas, naquela casa. Como sou uma grande cinéfila, pensei na Rossy, pelo simples prazer de poder contar com ela entre nós. E que ela podia ser um pouco a mãe de todas aquelas mulheres. Ela ficou super entusiasmada, o facto de ser um filme sobre o desejo da mulher visto através dos olhos de uma mulher agradou-lhe imenso. Disse-me que nunca teria vindo se fosse um homem a dirigir o filme.

Ana Girardot: "Não vou mentir, a nudez foi o mais difícil"

Aos 34 anos, filha dos atores Hyppolite Girardot e Isabel Otero e já com cerca de quatro dezenas de filmes interpretados, Ana Girardot tem em "Casa de Prazer" o maior desafio da sua carreira, pela exigência física e psicológica da personagem, como nos confessou.

Como é que reagiu ao convite?

Recebi o guião e nem sabia que tinha sido enviado pela Anissa. Foi a diretora de casting que me passou o guião. Logo à primeira leitura soube que ia fazer aquele papel. Tinha sonhado com algo assim. É tudo o que eu como atriz desejava explorar. A força que a personagem tem, pelo seu desejo, a forma como não tem problemas em assumir o seu desejo e as suas ações. Ultrapassar tudo o que se atravessa no seu caminho. Era tipicamente o tipo de personagem que eu tinha vontade de interpretar.

Como é que foi o primeiro contacto com a Anissa?

Houve um clique imediato entre as duas. Encontrámos todo o potencial que temos, enquanto mulheres. Essa visão comum permitiu-nos ter confiança uma na outra. Tudo o que a Anissa trouxe para este filme, que foi difícil de montar, que foi feito num período muito curto, tudo o que ela trouxe de energia, de vontade, de criatividade, de inventiva foi gigantesco e magnífico de ver.

Esse lado da confiança era indispensável para fazer este filme.

O facto da atriz que tinha à frente lhe dar confiança e ir na mesma direção ajudou-a a chegar ao fim e e a que eu percorresse caminhos onde nunca imaginei encontrar-me. Etapa a etapa, levou-me a assumir tudo o que tinha em mim e não ousava fazer ressaltar. Esta dupla que criámos permitiu-nos ser livres e atravessar este filme com muito prazer.

O que foi mais difícil para si, os desafios físicos da personagem ou os psicológicos?

Não vou mentir, a nudez foi o mais difícil. A parte psicológica é algo que estou mais habituada a fazer. Mesmo se nunca me ofereceram no cinema uma personalidade como a de Emma. Poder explorar isto foi extraordinário. E foi isso que me permitiu passar ao que sabia ser mais duro, a nudez. Depois de compreender a personagem, estava à vontade comigo mesma, a nudez deixou de ser tão problemática.

Como é que decorreu a rodagem?

Os atores com quem tinha de contracenar e toda a equipa técnica tiveram sempre todos os cuidados comigo, o que me permitiu estar à vontade com o meu corpo.

Que tipo de preparação é que fez, para entrar na pele da personagem?

A Anissa reuniu muitas trabalhadoras do sexo, associações de defesa dos direitos das prostitutas em França. É claro que há uma grande diferença nos direitos dessas mulheres em França e onde ia interpretar o papel, em Berlim, onde estão muito mais representadas na sociedade. É um verdadeiro trabalho na Alemanha, ao contrário de França. Também encontrei mulheres em França que escolheram fazer este trabalho. Era importante perceber como funcionava, na prática, e não só através do prisma de Emma Becker.

A personagem tem uma fisicalidade muito própria, como é que a descobriu?

Trabalhei com uma bailarina do Crazy Horse, o cabaré de Paris, com quem aprendi a assumir o corpo, a feminilidade, o olhar do outro. Foi uma bagagem muito importante para assumir a personagem, e através dessa personagem transportei também a mensagem de muitas outras mulheres. Que fosse em nome delas fez com que eu tivesse sempre a cabeça bem levantada, a força e a coragem para ir até ao fim.