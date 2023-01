"Tenho a impressão que todas as famílias são disfuncionais"

João Antunes Hoje às 10:00 Facebook

Estreado mundialmente no último Festival de Cannes, "Irmão e Irmã" chega agora aos nossos cinemas. O filme aborda a relação impossível entre dois irmãos que não se falam há mais de vinte anos, mas que uma tragédia familiar obriga a reunirem-se de novo. Um dos cineastas franceses mais respeitados do momento, realizador de filmes como "Um Conto de Natal", "Três Recordações da Minha Juventude" ou, mais recentemente, "Roubaix, Misericórdia" e "Traições", Desplechin falou ao JN sobre o seu novo filme.

O filme fala de problemas familiares, que praticamente toda a gente já viveu...

Desde a primeira projeção que uma dezena de pessoas me interpelou na rua a dizer que tinha um problema com a mãe ou com outro familiar. Há qualquer coisa de universal nesta história. Quando o Benjamin Siksou, que interpreta o irmão Fidèle, chegou para filmar, disse-me que estava perturbadíssimo, porque uma situação semelhante se tinha passado na sua família após a morte dos avós. É também a história da vida do espetador, é isso que se pretende quando se faz um filme.

Também é a história da sua vida?

Tenho irmãos e irmãs. Ao contrário do filme, tenho a vantagem de ter os meus pais vivos. Têm já uma certa idade, vivem em Roubaix. Fazemos turnos entre nós para nos ocuparmos deles, é a minha vez no próximo fim-de-semana. Tenho a impressão de me ter confrontado com tudo o que me aterroriza. Temos uma família numerosa mas as relações entre nós não são como no filme. É claro que há sentimentos de rivalidade e coisas assim, mas conseguimos sempre resolvê-los.

O acidente no início do filme é uma cena impressionante...

Passou-se algo de semelhante comigo. Estava com os meus pais, numa estrada do sudoeste, o piso estava escorregadio, uma viatura aproximou-se e começou a rodopiar, o meu pai parou e a minha mãe disse que íamos morrer. O carro aproximou-se, derrapou e espetou-se contra uma árvore. Saí do carro, era uma mulher muito jovem que conduzia. Peguei-lhe na mão, estava presa dentro do carro, havia gasolina a sair do motor. Mas os bombeiros chegaram, conseguiram abrir a porta e salvaram-na.

Já disse que se tinha também inspirado numa obra literária...

Uma escritora francesa, a Geneviève Brisac, escreveu um livro chamado "Une Année Avec Mon Père", onde conta um acidente com os pais. Juntei este episódio com o que me aconteceu e fiz uma ficção. Por isso, não posso dizer que não tem nada a ver comigo, claro que tem. Pelo contrário, a minha vida está protegida. E se não estivesse? É assim que eu procedo na minha escrita para cinema.

Os seus irmãos e irmãs souberam que estava a escrever um filme com este tema?

Souberam. Desde o meu primeiro filme, "La Vie des Morts", há mais de trinta anos, que se começaram a habituar. Há duas más notícias na vida, se o vosso filho se torna escritor ou se torna realizador. Em ambos os casos vai causar problemas na família. Se eu fosse canalizador era muito mais fácil.

A maior parte das famílias são mesmo assim, por muito que se queiram esconder os problemas...

Nunca percebi bem aquela expressão "família disfuncional". Tenho a impressão que todas as famílias são disfuncionais. Olho à minha volta e não vejo nenhuma família que funcione bem. Todas parecem funcionar mal. E é uma boa notícia, é a vida que chega. Os sentimentos são mais fortes que nós próprios. A Alice está completamente aterrorizada pelos sentimentos que tem. São muito violentos e ela não sabe como os gerir. A isso chama-se tragédia.

Pensa que o seu filme possa ter um efeito catártico?

Sim, o filme é muito catártico. Será que um filme pode reparar a vida de um espetador, que o cinema serve para nos tornar melhores? Quando vejo um filme, é para reparar a minha vida e para levar melhor a minha vida.

A Marion Cottilard está fantástica, neste papel...

O que quis no filme foi penetrar na cabeça da Alice, mergulhar na sua memória. É o que se faz quando se tem uma personagem tão ambígua como a Alice, que tem sentimentos tão violentos. A certa altura o pai diz-lhe que ela está numa prisão e ela pede-lhe para a libertar. O pai não o sabe fazer. É o filme que o faz. A Marion Cottilard soube libertar a Alice. No fim ela é livre. Antes, estava cativa pelo ódio, no fim está livre dessé odio. Não digo que se entenda bem com o irmão, mas está livre, acabou.

O Melvil Poupaud interpreta normalmente personagens mais agradáveis...

Escolhi-o precisamente por isso. Um dos meus filmes preferidos de sempre é o "Conto de Verão", do Rohmer. Adoro o Melvil nesse filme. É o rapaz com quem queremos casar, que seja nosso irmão ou primo. E de filme para filme observei a maturidade que ia atingindo. E pensava, quando é que o vamos ver interpretar um monstro, alguém de brutal, alcoólico, drogado. Será que ele não tem vontade de interpretar papéis assim? Eu sabia que sim.

Que reação é que ele teve ao seu convite?

Mandei-lhe o guião, leu-o e disse logo que sim. Que finalmente ia ter o papel do Jack Nicholson no "Five Easy Pieces". Disse-lhe que já tinha visto o filme mas ele obrigou-me a revê-lo. E percebi o que ele queria dizer. Era o papel que ele desejava interpretar. É uma honra dirigir um ator que está a ir ao encontro dele próprio.

A Marion Cottilard decidiu não falar com ele durante a rodagem...

Não foi algo que eu tivesse proposto. Mas não gosto que os atores representem juntos antes de começar o filme. Gosto de trabalhar com cada ator sozinho. Assim, quando chega às filmagens, sabe algo que os outros não sabem, o que é um pequeno tesouro para ele. Cada ator deve ter um segredo sobre o filme que os outros ignoram.