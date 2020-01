"Tenho de ouvir o meu corpo e descansar": Madonna diz "até terça-feira"

JN Hoje às 22:33 Facebook

Após ter cancelado o espetáculo deste domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Madonna recorreu ao Instagram para pedir desculpa aos fãs e justificar a decisão com problemas físicos.

"Obrigado outra vez, Lisboa! Desculpem ter de cancelar esta noite, mas tenho de ouvir o meu corpo e descansar", escreveu a artista norte-americana, na legenda de um vídeo onde brinda com vinho do Porto branco com Dino D'Santiago. "Aquele Porto branco aguentou-me o resto do espetáculo. Vejo-vos na terça-feira". A mensagem termina com a expressão "fingers crossed" (dedos cruzados), como que a "fazer figas" para que o corpo não volte a ceder.

Recorde-se que não é a primeira vez que Madonna cancela concertos nesta digressão. Durante a passagem de "Madame X" pelos EUA, uma lesão no joelho obrigou a artista a cancelar três espetáculos em Boston.