Rita Azevedo Gomes filmou peça de Rohmer. "Trio em Mi Bemol" é uma das surpresas da Berlinale.

Apesar de não beneficiar do mediatismo de um filme na competição pelo Urso de Ouro, o cinema português tem uma forte presença e os diversos filmes selecionados para as várias secções paralelas tiveram bom acolhimento.

Foi o caso do belíssimo "O Trio em Mi Bemol", que Rita Azevedo Gomes adaptou de uma peça de Eric Rohmer, bastante apreciada em Berlim. "Nem sei o que diga, tem sido a surpresa total", confessou a realizadora ao JN. "Tenho sentido um eco reconfortante. Porque este filme foi feito sem projeto, sem esse fim".

Rita Durão e o francês Pierre Léon interpretam um antigo casal que se encontra, ou desencontra, no espaço fechado de uma casa, num jogo do gato e do rato ao ritmo dos diálogos de Rohmer.

Rita Azevedo Gomes recordou-nos a génese do projeto. "A ideia começou quando quis fazer uma série de programas de teatro para a rádio. Radiodramas. Tinha tudo alinhado com a TSF e talvez um dia ainda aconteça. Escolhi uma série de peças com a ajuda do Pedro Mexia, entre as quais a do Rohmer."

Como o projeto não se chegou a concretizar, "O Trio em Mi Bemol" passou da rádio para o teatro. "Comecei a entendê-la melhor e a traduzi-la e propus encená-la ao Alexandre Oliveira, do Teatro do Bairro", diz-nos a realizadora. "É uma experiência que um dia tenho de ter, fazer uma encenação de teatro. Estava radiante, ia ter tempo para ensaiar com a Rita Durão, como deve ser. Andámos por ali com o texto, sempre foi uma parte que gostei muito, os atores e o texto, mas no cinema é sempre muito mais veloz."

Mais uma vez o projeto não foi para a frente e a realizadora acabou por ir fazer o seu filme anterior, "A Portuguesa". Mas a ideia ficou. "Quando estávamos no confinamento e me deu a urgência de fazer qualquer coisa, reli o Trio, queria fazer qualquer coisa com a Rita e o Pierre Léon e conjugou-se tudo para aqui", explicou-nos.

O filme ideal aliás para ser feito neste período em que vivemos. "Não tínhamos muitos atores, não havia grandes viagens a fazer, não tínhamos dinheiro. Não tivemos subsídio. Mas era o filme possível e adorável de fazer no momento. Era uma espécie de comédia, quando em 2020 estávamos num momento que que não podíamos ir à rua comprar pão."

A realizadora fala-nos também da relação que tem com o universo do realizador francês, cuja rara peça de teatro inspirou o seu filme. "Eu gosto do Rohmer. Para mim o Rohmer é a "Marquesa d"O". A Edith Clever. Não vi o Rohmer todo, mas gosto muito dele. Tem uma inteligência sobre o cinema muito à pele da realidade".

No entanto, o filme tem um toque autoral muito forte do lado da realização. "Depois não pensei mais no Rohmer, se não estava tramada", recorda Rita Azevedo Gomes. "Nem me vinham à cabeça memórias dos filmes dele. Podia acontecer, mas não. É uma adaptação, feita com total liberdade, como deve de ser. O contexto continua a ser o mesmo, a história deste desentendimento, desta relação entre as pessoas. Há sempre uma coisa para descobrir, que se pressente mas não se vive. Os nossos códigos, os nossos hábitos, os nossos sinais, as nossas linguagens, não chegam lá. Há sempre um lapso."

A obra de Rita Azevedo Gomes, já várias vezes presente na Berlinale e em outros festivais importantes e com retrospetivas organizadas por exemplo em Madrid, ainda não teve entre nós o merecido reconhecimento. Talvez agora, pela mão de Rohmer.

Mas a realizadora começa por ironizar a situação. "Só se for por ser falado em francês e as pessoas pensarem que é um filme francês", disse-nos, referindo ao eterno divórcio do espetador português com o seu cinema. "Se calhar vai dar jeito. Nunca tinha pensado nisso. Eu nunca consigo pensar, e se calhar devia, na pessoa que está a ver. Senão acanho-me, tenho de deixar sair. Se depois servir para alguma coisa, tanto melhor."

O facto de a realizadora ter optado por regressar ao original francês, mesmo depois de ter traduzido toda a peça para português, tem uma explicação: "Queria muito trabalhar com o Pierre León", admite. "Já lhe tinha falado no filme antes da covid. Quando veio o confinamento , decidi tentar fazer o filme como podia, com as condições que tinha. E o benefício de ter também toda a gente a querer fazer. Não há dinheiro, mas fazemos. Depois a casa apareceu, as pessoas estavam livres, fomos todos, o dinheiro para a rodagem saiu do bolso de um amigo."

Finalmente, foi a portuguesa Rita Durão, presença habitual nos filmes de Rita Azevedo Gomes, que teve de se adaptar à língua francesa. "A Rita Durão é doida. Sem saber falar francês, foi o risco total", recorda. "Ela tinha alguma familiaridade com a língua, trabalhou com a Christine Laurent na Cornucópia, não era ir falar coreano. Mas eram coisas básicas. Ia ter com o Olivier Blanc, que a ajudou foneticamente, palavra a palavra."