Henrique Feist: "Tens de saber que houve um Ary"

Ator e encenador Henrique Feist olha para Ary dos Santos em "O sangue das palavras".

Como seria Ary dos Santos, se hoje fosse vivo? O poeta de Abril, o lutador - a travar diálogos nas redes sociais? A resposta, para Henrique Feist, começa simples: "Uma festa". Mas também um exemplo de como o dom da palavra pode fazer a diferença, de como a cultura é identidade. "O sangue das palavras" é o espetáculo que mostra um Ary poeta, homem, solitário. Regressa hoje ao Auditório do Casino Estoril, com Henrique Feist, Valter Mira e Pedro Pernas. Vê-se de quinta a sábado às 21 horas, aos domingos às 17 horas. O JN falou com o autor e encenador Henrique Feist.

Como entrou Ary dos Santos na sua vida?