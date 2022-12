Terminou a espera: "Avatar 2" estreia esta quinta em 200 salas portuguesas

JN Hoje às 17:51 Facebook

Sequela do épico de ação e ficção científica chega 13 anos depois da aventura original, que continua a ser o 2.º filme mais visto de sempre em Portugal.

"Avatar: o caminho da água", a ansiada sequela da exuberante aventura de ficção científica que James Cameron estreou em 2009, chega hoje, quinta-feira, a mais de 200 salas de cinema portuguesas. Nos próximos 15 dias estão previstas 2.472 sessões do filme. Segundo fonte da distribuidora NOS Audiovisuais, já se venderam mais de 30 mil bilhetes.

A aventura original continua a deter um recorde de consumo: é o segundo filme mais visto de sempre nas salas portuguesas: somou 1.207.749 espectadores e obteve 6,9 milhões de euros de receita de bilheteira; na altura, há 13 anos, estreou apenas em 90 cinemas.. O recordista de público no nosso país continua a ser, por uma margem escassa, "O rei leão", de Jon Favreau (1.280.743 espectadores e 6,9 milhões de euros de receita;)

Tal como "Avatar", também "Avatar: o caminho da água", no qual James Cameron "transporta o público de volta ao magnífico mundo de Pandora numa espetacular e emocionante aventura repleta de ação", algumas salas vão exibir a versão de realidade aumentada em 3D (três dimensões).

A história do novo filme desenrola-se dez anos depois dos acontecimentos do primeiro e segue a família Sully (Jake, Neytiri e os filhos): "Os seus problemas, as longas distâncias que vão percorrer para se manterem a salvo, as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que suportam".

"Avatar: o caminho da água" conta no elenco com Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

Além de realizar o filme, James Cameron é também responsável pelo argumento, com Rick Jaffa e Amanda Silver, e é um dos produtores, juntamente com Jon Landau.

"Avatar: o caminho da água" está nomeado para dois Globos de Ouro: melhor filme dramático e melhor realizador (James Cameron). Os prémios são entregues a 10 de janeiro de 2023, em Los Angeles, nos Estados Unidos.