"Terra de ninguém" abre a temporada dos Artistas Unidos

Estreia no dia 15 de setembro, no Teatro da Politécnica, em Lisboa, a famosa peça de Harold Pinter.

Prémio Nobel da Literatura em 2005, Harold Pinter tornou-se nome assíduo dos entusiastas de livros com "A amante do tenente francês", de 1969, mas toda a sua carreira foi feita de sucessos, adaptações e galardões. Influente dramaturgo britânico, produziu em cinco décadas novelas e peças que, transformadas para teatro ou cinema, criaram produções complexas e arrebatadoras.

"Nas suas peças, desvenda o precipício sob a tagarelice quotidiana e força a entrada em salas fechadas da opressão", escrevia a Academia Nobel em 2005, a propósito do galardão.

"Terra de ninguém", de Pinter, é a peça que marca a abertura da temporada 2022-23 dos Artistas Unidos. A partir de dia 15, o Teatro da Politécnica, Lisboa, acolhe o espetáculo com encenação de Pedro Carraca e interpretação de Américo Silva, António Simão, João Meireles e João Pedro Mamede.

É uma estreia em Portugal, desta peça apresentada pela primeira vez no Old Vic pelo National Theatre em 1975. Nesse ano, Michael Billington, do "The Guardian", dizia da encenação: "É sobre aquilo que o título sugere: o sentido de ser apanhado num misterioso limbo entre a vida e a morte, entre um mundo de brutal realidade e, outro, de fluida incerteza".

A história desenvolve-se numa noite britânica de verão quando Hirst, homem alcoólico, de alto intelecto e maiores posses, leva para sua casa, vindo de um bar, um poeta boémio e grosseiro, revelando numa noite que se torna madrugada um ciclo de segredos, fraquezas, ilusões e desenganos, numa linguagem primorosa e detalhada como é apanágio de Pinter.

"É um texto lindíssimo mas que precisava de atores mais velhos do que os que tínhamos na altura", explica ao JN o encenador da peça, Pedro Carraca. "É um trabalho muito difícil, onde Pinter, a dada altura, confessou que punha todas as suas preocupações, pelo que não é uma peça com um foco mas vários focos que vão surgindo e apagando-se e uma linha dramatúrgica quase esquizofrénica. É também a chance de podermos nós, elenco fixo, estar reunidos neste novo recomeço, neste novo desafio".