The Animals e "encontro" de B. B. King e Carlos Paredes no "Coimbra em Blues"

Os ingleses The Animals e um projeto que junta o blues e a guitarra portuguesa intitulado "De B. B. King a Carlos Paredes" fazem parte do cartaz do Festival Coimbra em Blues, que decorre no Teatro Académico de Gil Vicente a 9 e 10 de dezembro.

"De B. B. King a Carlos Paredes" junta em palco Budda Guedes, Peixe e Guilherme Catela, promovendo uma união entre a guitarra dos blues e a portuguesa. "Foi um desafio que lancei ao Budda Guedes: e se o B. B. King e o Carlos Paredes se juntassem numa 'jam session'", aponta Adalberto Ribeiro, da Trovas Soltas, produtora do festival.

"Pretendemos com este projeto mostrar duas gerações que não tocariam juntas", conta Budda Guedes

PUB

Quanto aos The Animals, Adalberto Ribeiro lembra que foi uma das bandas que levou muita gente a começar a tocar guitarra, com o sucesso "The House of The Rising Sun".

O projeto "De B. B. King a Carlos Paredes atua no primeiro dia do festival, juntamente com Archie Lee Hooker, sobrinho de Johnny Lee Hooker. No segundo dia (10 de dezembro), para além dos The Animals, estarão em palco Peter Storm & The Blues Society.