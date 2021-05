Maria Campos e Sara Oliveira Hoje às 21:59, atualizado às 22:23 Facebook

Os Black Mamba, que representaram Portugal com o tema "Love is on my side", passaram à final da Eurovisão após a atuação desta quinta-feira em Roterdão, nos Países Baixos.

Horas antes da atuação, o vocalista, Tatanka, tinha avisado que não tinha ido "para brincar" e, no momento certo, foi com uma performance mais polida do que a do Festival da Canção RTP que reuniram os votos necessários.

O tema "Love is on my side" foi inspirado numa prostituta de Amesterdão, que a banda conheceu quando fazia uma digressão pelo país em 2018.

Os 10 países que conseguiram esta noite garantir um lugar na final da Eurovisão foram, além de Portugal, Albânia, Sérvia, Bulgária, Moldávia, Islândia, San Marino, Suíça, Grécia e Finlândia.

Devido a um caso positivo na delegação, a Islândia, não atuou ao vivo e foi exibida a gravação do segundo ensaio individual, realizado a 13 de maio.

A final acontece no próximo sábado, 22 de maio, no complexo Ahoy, em Roterdão.

A apresentação esteve a cargo das estrelas holandesas Chantal Janzen, Jan Smit, Nikkie de Jager e Edsilis Rombley.

Na plateia, o público juntou-se, sem obrigatoriedade de máscara, a vibrar com as atuações e puxar pelos favoritos, numa amostra de relativa normalidade em tempos de pandemia. Todos tinham de ter teste negativo à covid-19.

Na terça-feira, foram apurados, na primeira semifinal da Eurovisão, os primeiros 10 países finalistas: Noruega, Israel, Rússia, Azerbeijão, Malta, Lituânia, Chipre, Suécia e Bélgica.

Primeira participação portuguesa cantada em inglês

Ao contrário de alguns países, Portugal não manteve o representante. No ano passado, Elisa venceu o Festival da Canção com o tema "Medo de sentir".

Esta foi a primeira vez que Portugal concorreu à Eurovisão com uma música cantada totalmente em inglês. Além disso, o país já não era representado por uma banda desde 2011, com os Homens da Luta.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo falhado cinco edições (1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final. A primeira e única vitória ocorreu em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral.