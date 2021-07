The Blessed Madonna e Cobblestone Jazz entre os primeiros nomes anunciados para o Neopop 2022

Érica Mesquita Hoje às 15:51 Facebook

Festival regressa de 10 a 13 de agosto de 2022 a Viana do Castelo para uma edição de celebração dos 15 anos. Honey Dijon, Nina Kraviz e Ricardo Villalobos também confirmados..

Mais próximos do regresso à normalidade, o Neopop anuncia o retorno para 2022. Em comemoração dos 15 anos, o festival regressa a Viana do Castelo nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto com música de dança. O certame voltará a receber alguns dos principais artistas do universo da música eletrónica, bem como os mais importantes talentos do underground.

Na lista dos primeiros 28 nomes anunciados para o Neopop 2022 encontram-se The Blessed Madonna, Cobblestone Jazz, Honey Dijon, Loco Dice, Nina Kraviz, Paco Osuna, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, 999999999, Adiel, Amelie Lens, Anastasia Kristensen, Bejenec, Carlota, Courtesy, Dax J, Dj Nobu, Dr Rubinstein, Fjaak, Hector Oaks, Hessle Audio, Jan Blomqvist & Band, Josh Wink, KAS:ST, Paula Temple, Peter Van Hoesen, Solar e Zadig.

O trio canadiano Cobblestone Jazz reúne-se para esta edição comemorativa, onde vão recuperar a sua visão abrangente da música eletrónica cruzada com jazz.

Cabeça de cartaz nos clubes mais notórios, de Berlim e Ibiza ao resto do Mundo, Honey Dijon, a mulher transgénero que se tornou uma das DJ mais relevantes da cultura house, é outro ponto alto do cartaz.

The Blessed Madonna é um dos nomes mais entusiasmantes do planeta dançável nos últimos anos, tendo começado uma carreira fora dos Estados Unidos já com quase 40 anos.

Sobressaem também Paco Osuna, um dos nomes mais familiares da cena eletrónica, com mais de 20 anos de carreira, o estrela do tecno minimal Richie Hawtin e a DJ russa Nina Kraviz.

Os bilhetes para os quatro dias do Neopop têm o valor de 90 euros. Os ingressos adquiridos para as edições de 2020 e 2021 são igualmente válidos para 2022, sem necessidade de efetuar troca.