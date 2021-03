The Cave Photography revela 45 imagens dos primeiros 45 dias do estado de emergência

Lusa Hoje às 19:38 Facebook

Arquivo fotográfico sediado no Porto apresenta no dia 18 uma publicação que retrata o primeiro confinamento devido à covid-19.

Trata-se de uma publicação de fotografia contemporânea, primeiro resultado do projeto colaborativo desenvolvido durante esse período de confinamento, decorrido de 19 de março a 2 de maio de 2020, que toma por título o número de ordem do decreto-lei que instituiu o estado de emergência, "14-A/2020", publicado em Diário da República a 18 de março do ano passado.

O projeto colaborativo decorreu durante esses 45 dias de confinamento, permitindo a publicação, nas redes sociais, de uma seleção de 120 imagens de fotógrafos e artistas de todo o país - Portugal Continental e regiões dos Açores e da Madeira -, criadas durante esse período.

"Lançámos um desafio nas redes sociais e recebemos mais de 200 imagens. O Rui Pinheiro e o Miguel Refresco, que são os curadores deste projeto, fizeram uma seleção inicial que resultou em 120 imagens, que foram sendo publicadas", explicou Joana Alves, de The Cave Photography.

"Em registo mais documental ou conceptual, representam-se as janelas que, por esses dias, são as nossas portas, as videochamadas que colmatam a falta de abraços, ou os animais do exterior que contrastam com as famílias em isolamento", explicam os promotores deste projeto.

Do total de 250 imagens recebidas, uma seleção de 45 é agora publicada num jornal físico que se apresenta ao público e cuja edição teve o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte.

Da lista de fotógrafos que participam nesta publicação constam nomes como Alfredo Cunha, Augusto Brázio, Céu Guarda, Clara Azevedo, Eduardo Gageiro, Pauliana Valente Pimentel, Adriano Miranda, Leonel de Castro, Paulo Pimenta, aos quais se juntam artistas cujo percurso se tem afirmado noutras disciplinas de imagem, como os cineastas Edgar Pêra e Gonçalo Tocha, ou Marta Von Calhau, da dupla de artes visuais Von Calhau!

Eduardo Gageiro, um dos fotógrafos do 25 de Abril, enviou uma imagem com "um valor simbólico incrível, em que ele está a fazer testes de impressão para o seu último livro de fotografia, mostrando a imagem que tirou do famoso soldado que retira a fotografia de Salazar da parede, quando se tomou o Quartel do Carmo", destacou Joana Mesquita Alves.

O fotojornalista Leonel de Castro explicou que o convite para documentar este confinamento a partir de casa partiu de Rui Pinheiro a par de Miguel Refresco, ambos fundadores da The Cave Photography.

"Como tinha acabado de chegar de Moçambique, tive de ficar duas semanas de quarentena. Como não podia fotografar no exterior comecei a fotografar a minha família e o quotidiano da minha família, os meus filhos em tele-escola, a minha mulher em teletrabalho e eu próprio ali a ver as coisas a acontecerem lá fora e a não conseguir acompanhar, documentar. Virei-me para dentro, para a minha família, e foi assim que fiz uma serie de imagens", explicou.

Para o projeto, Leonel de Castro selecionou uma imagem do filho a dormir, "ainda enrolado na cama, de manhã, um bocado perdido na atmosfera familiar e rodeado de imagens que fui criando ao longo do crescimento dele".

Entre as 45 fotos selecionadas, consta também uma imagem do fotojornalista Adriano Miranda, que falou de Maria Emília, retratada na foto que escolheu para o projeto.

"Maria Emília fez 80 anos em pleno confinamento. Uma mulher cheia de energia, que ainda trabalha, e que de um momento para o outro se fechou literalmente em casa. Não recebia ninguém, não saía. Iam lá deixar as compras à porta. Convenci-a a deixar-me fotografá-la num terraço de sua casa, onde ela ia sempre apanhar ar. É um exemplo dos milhares ou milhões de pessoas que se fecharam em casa, não por não terem vontade de sair, mas por receio do 'bicho' que desconheciam", descreveu.

O pré-lançamento desta edição do projeto "14-A/2020" acontece entre os próximos dias 13 e 17.

As encomendas realizadas no Grande Porto, durante este período, serão entregues em mão e de forma gratuita, de 18 a 20 de março.

No dia 18 será o lançamento oficial da publicação, que terá um preço de 5 euros. As encomendas poderão ser feitas por email ou através dos contactos nas redes sociais.

The Cave Photography apresenta-se como um arquivo/coleção de fotografia contemporânea. Inaugurou o espaço físico no dia 1 de fevereiro de 2020, onde iniciou a sua primeira fase de existência. Está integrado no edifício da Casa Vicent, um dos mais icónicos exemplares de art nouveau no Porto.

The Cave Photography parte do trabalho de autor de 12 criadores e com eles alicerça o arranque da sua coleção permanente. Artistas, fotojornalistas e fotógrafos que trabalham a cidade e o Mundo.