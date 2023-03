The Chemical Brothers abrem North Festival

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 07:00, atualizado às 07:33 Facebook

Ingleses The Chemical Brothers são cabeças de cartaz do primeiro dia do festival portuense, em 26 de maio. Passe geral para os três dias do evento estará disponível por 145 euros.

Depois dos anúncios de Robbie Williams e Ivete Sangalo, o North Festival fecha os cabeças de cartaz com um nome sonante da música eletrónica para o primeiro dia: The Chemical Brothers. A 26 de maio, uma sexta-feira, a banda britânica sobe ao palco da Alfândega do Porto. Os restantes artistas do primeiro dia do festival serão anunciados em breve, depois de se conhecer que o dia 27 de maio será dedicado à música brasileira e o dia 28, além de Robbie Williams, apostará na cultura portuguesa. A famosa banda do Reino Unido The Chemical Brothers irá protagonizar, segundo a organização, um espetáculo "vibrante, acompanhado por uma coreografia e um jogo visual e de luzes alucinantes", destacando-se o trabalho audiovisual imersivo apresentado pelo grupo.

"Ao longo dos últimos 30 anos, The Chemical Brothers deram o salto do mundo underground para os grandes palcos internacionais", considera o North Festival, que destaca alguns dos êxitos mais relevantes no catálogo dos britânicos, como "Galvanize", "Block rockin" beats", "Got to keep on" e "Hey boy hey girl".

A banda navega entre os géneros tecno e house e aposta em sobrecargas sensoriais psicadélicas numa mistura com batidas fortes da cultura clube. Originalmente designada Dust Brothers, a banda detém vários Grammy e Brit Awards, "contando com mais de 13 milhões de álbuns vendidos em todo o Mundo". O seu disco mais recente é o "No geography", lançado em 2019. Em 2021, a dupla apresentou ao público o single "The darkness that you fear", que se espera poder ouvir no North Festival.

A dupla inglesa, formada por Tom Rowlands e Ed Simons, surgiu em Manchester em 1989. E os dois são presença assídua nos palcos portugueses, tendo já, desde 1999, primeira vez que passaram por Portugal, regressado uma dúzia de vezes, incluindo em 2022. Mas nem só de nomes se fazem as novidades no North Festival: foi também anunciado um passe geral de três dias para o evento, que hoje é posto à venda por 145 euros.

Ivete: dez anos depois

Recentemente, o North Festival, que tem o apoio do "Jornal de Notícias", revelou o regresso de Ivete Sangalo ao Porto, mais de uma década depois da última aparição da artista brasileira na cidade Invicta. A cantora de axé e samba-reggae será a protagonista de um dia exclusivo para a música do Brasil, que contará ainda com Ana Castela e Gustavo Mioto no cartaz do dia 27 de maio, um sábado.

Para o último dia, 28 de maio, um domingo, Robbie Williams é o nome mais aguardado. Antes do "crooner" de soft-rock, a música portuguesa estará presente com Pedro Abrunhosa, The Black Mamba e Tiago Nacarato no palco principal. No palco mais pequeno de eletrónica, Shaka Lion e Yen Sung são os nomes já confirmados.

Em breve, segundo a organização, a cargo da Vibes & Beats, serão revelados novos artistas.

Bilhetes

Passe geral já à venda

O North Festival coloca hoje à venda um passe geral para os três dias do evento. O ingresso, considerado "exclusivo e de edição limitada", tem o custo unitário de 145 euros.

Há bilhetes diários

Os bilhetes para o primeiro e segundo dias de festival, 26 e 27 de maio, têm o custo unitário de 55 euros. Para o terceiro e último dia do festival, 28 de maio, com Robbie Williams, o valor é de 95 euros. Os bilhetes estão à venda no site do festival, na Fnac, CTT, Worten e Serveasy.