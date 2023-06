"The Flash" traz o espetáculo de volta ao ecrã gigante dos cinemas

João Antunes Hoje às 12:06 Facebook

Nova adaptação do super-herói da DC Comics "The Flash" estreia esta quinta-feira com Ezra Miller como protagonista. Ben Aflleck e Michael Keaton vestem novamente os seus fatos de Batman.

Numa altura em que a frequência dos cinemas retoma a normalidade anterior à pandemia, mas ainda a um ritmo que não agrada a distribuidores e exibidores, é cada vez mais visível a divisão entre filmes de grande espetáculo e puro entretenimento, e o cinema de autor, cada vez mais votado aos nichos. No entanto, sobretudo quando tem qualidade, o cinema-espetáculo é bem vindo - e garante a sobrevivência das salas de cinema.

Na eterna luta entre os gigantes DC Comics e Marvel, "The Flash" é o mais recente capítulo dentro dos filmes que é obrigatório ver num ecrã gigante e sala escura. E estreia já esta quinta-feira em todo o mundo, Portugal incluído.