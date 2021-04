"The handmaid"s tale": a luta pela liberdade continua na quarta temporada

Juliana Soares Hoje às 11:39 Facebook

Novos episódios da série baseada na obra de Margaret Atwood estreia-se hoje em Portugal com episódio triplo.

"The handmaid"s tale" conta com três temporadas exibidas, respetivamente, em 2017, 2018 e 2019. Devido à pandemia covid-19, a quarta temporada da série, cujo lançamento estava previsto para setembro de 2020, foi adiada para abril deste ano e conta com dez episódios. Estreou-se na plataforma de streaming americana Hulu a 28 de abril e em Portugal está disponível a partir de hoje na Nos Play e nos canais TvCine. Os três primeiros episódios são exibidos neste dia e os restantes sete semanalmente.

Criada por Bruce Miller e baseada no romance homónimo de 1985 da escritora canadiana Margaret Atwood, a série decorre na República de Gilead, onde foi instaurado um governo teocrático e fundamentalista que tomou conta dos Estados Unidos da América. A sociedade está organizada por líderes que anseiam o poder neste regime. June Osborne (Elisabeth Moss) é uma editora que não conseguiu fugir do regime de Gilead. Após ser raptada, ela torna-se uma criada e escrava sexual, pois todas as mulheres férteis, em Gilead, são designadas para as casas da elite governante e sofrem violações, para que engravidem.

Aclamada pela crítica e pelo público desde o início, "The handmaid"s tale" venceu, apenas com a primeira temporada, oito prémios Emmy para televisão. Além disso, conquistou, em 2018, os Globos de Ouro de melhor série dramática e melhor atriz em série dramática (Elisabeth Moss). A série totaliza já 15 Emmys e um prémio BAFTA.

Quando a terceira temporada terminou, ficaram pistas de que uma quarta estava para vir. June, quando liderava a rebelião para resgatar as crianças do Gilead e levá-las para o Canadá, foi baleada. Na quarta temporada ela recupera dos ferimentos e continua a querer desmantelar a estrutura do governo e a organização social de Gilead, em prol da liberdade. A série tem momentos arrepiantes e faz uma reflexão sobre o retrocesso dos direitos das mulheres, conquistados ao longo da História.

Mantém-se o elenco das três primeiras temporadas. Além de Elisabeth Moss, conta com Yvonne Strahovski, Ann Dowd, O. T. Fagbenle, Alexis Bledel e Joseph Fiennes.