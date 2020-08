"The Lakes" é o novo tema de "Folklore" de Taylor Swift

Tomás Miranda Hoje às 17:05 Facebook

A cantora e compositora norte-americana Taylor Swift lançou uma versão deluxe do seu último álbum "Folklore". O disco conta com o tema extra "The lakes".

"The Lakes" é a forma que a cantora pop encontrou para glorificar a região de lagos inglesa, Lake District. A música retrata o desejo de Swift de fugir do ódio que tem recebido ao longo da carreira.

O tema é acompanhado por um vídeo lírico em que só estão à vista plantas e árvores, para reforçar a ideia da fuga. A canção já podia ser ouvida antes, mas só para os fãs que comprassem o álbum "Folklore" no formato físico. Com esta nova versão do disco, a artista disponibilizou o tema gratuitamente para todos os ouvintes.

No final do mês passado, a vencedora de dez grammys lançou, sem aviso, o seu oitavo álbum. O disco pop, composto no período de isolamento, vendeu mais de 800 mil cópias na primeira semana. Recheado de músicas de amor, o foco são as histórias da adolescência e outras vindas da imaginação da artista.

Com a colaboração do gémeo Aaron Dessner dos National, Bon Iver e Jack Antonoff (produtor do último álbum de Lana Del Rey), "Folklore" estreou-se como o álbum mais ouvido do ano na lista da revista "Rolling Stone".