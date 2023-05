The Last Internationale terminam digressão em Lisboa

João Martins Hoje às 15:18 Facebook

Depois de passagens pelo Porto e Coimbra, a banda norte-americana The Last Internationale termina este domingo, no espaço Lisboa ao Vivo, a sua minigressão por Portugal.

O grupo, composto por Delila Paz, Edgeey Pires e Brand Wilk, tem partilhado o palco com nomes sonantes como Robert Plant, The Who, Kings of Leon, entre outros, fazendo da entrega e da força as suas principais armas.

No verão de 2022 foram os responsáveis por abrir os concertos da banda Guns n Roses na sua digressão, além de terem atuado em festivais internacionais como o Lollopalooza.

Com mais de uma dezena de álbuns lançados, que contaram com a participação de nomes sonantes da musica mundial, os The Last Internationale lançaram, já em março deste ano, o seu novo trabalho, intitulado "Running for a

dream".

Prevê-se, por isso, que o alinhamento incida de forma particular sobre este disco, apesar de não faltarem incursões mais antigas.

Os bilhetes para o espetáculo deste domingo estão disponíveis nos locais habituais e têm um custo de 20 euros.

Lisboa ao Vivo

Domingo, às 21 horas

Avenida Marechal Gomes da Costa

Lisboa