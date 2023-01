"The last of us": a mestria de passar da consola ao pequeno ecrã

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

"The last of us" estreou-se há uma semana e já é a segunda série da HBO mais vista de sempre no dia de estreia. Adaptações de jogos à Sétima Arte não costumam ser aclamadas pela crítica.

Há uma adolescente chamada Sarah, um pai Joel e um tio Tommy. Há também uma pandemia, uma fuga pela sobrevivência e mortes logo nos primeiros instantes. Não fosse adaptado de um videojogo e estaríamos a contar demasiado para quem ainda não viu o primeiro episódio da nova série da HBO Max "The last of us". Mas este enredo não será novidade para quem já se aventurou no jogo homónimo.

O início da série tem tudo de semelhante ao jogo de consola lançado em 2013 pela Naughty Dog. Semelhante até ao detalhe: como a personagem inicial ser a Sarah, a t-shirt que tem vestida ou o diálogo entre ela e o pai quando trocam a prenda de aniversário, entre tantos outros.