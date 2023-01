The Limiñanas: é tudo uma questão de pura linhagem

Sérgio Almeida Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Em "Electrified", os franceses Limiñanas revisitam um sólido percurso de uma dúzia de anos marcado pela coerência e discrição.

Na música, a linhagem, ao contrário do que se passa na vida em geral, não é um assunto de somenos. Atente-se nos Limiñanas, por exemplo. Oriundos da pequena localidade francesa Cabestany, na zona leste dos Pirenéus, fundaram o grupo em 2009 como uma extensão natural das correntes estéticas e musicais em que sempre acreditaram. Ou seja: psicadelismo, garage rock, bandas sonoras de Ennio Morricone ou John Barry e, sobretudo, um imaginário muito influenciado pelos anos 1960, nomeadamente as sempre entusiasmantes canções yé-yé.

É nessa (mais do que) recomendável companhia que entretecem as suas canções eletrificadas, precisamente o título do seu primeiro "best of". Sobre estes temas tensos e urgentes paira invariavelmente uma toada "cool" que pode não os ter catapultado para a primeira linha de visibilidade pública (o que não os deve incomodar por aí além), mas chamou a atenção de ilustres como Iggy Pop, Peter Hook e Jack White ou Anton Newcombe (da banda The Brian Jonestown Massacre), fãs declarados do duo formado por Marie e Lionel Limiñana.

PUB

Na antologia agora lançada, condensam-se sete álbuns de estúdio, duas compilações de faixas raras, EP, bandas-sonoras e colaborações. Apesar dessa miscelânia de origens, o que resulta da escuta de "Electrified" é a inabalável convicção de um grupo independente pouco interessado em aventurar-se por territórios que não conhece, em nome do obscuro propósito de alargar a sua audiência, optando por explorar as imensas possibilidades oferecidas pelo bom velho rock"n"roll, apesar de serem frequentes as colaborações com artistas exteriores ao seu meio, como Ettiene Daho.

Tal reverência ao rock não significa que, em vários temas, não haja uma vontade de desconstrução sonora. O exemplo mais sintomático é "Calentita", uma paródia de contornos quase hipnóticos na qual a letra praticamente se resume ao desfiar inane de objetos de consumo - de "chupa-chups" e "vinho tinto" a "jamón frito" - cantados em castelhano por uma imperturbável Nuria.

ELECTRIFIED

(Best-of 2009-2022)

The Limiñanas