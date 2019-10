The Mission com quatro concertos em 2020 em Portugal

Hoje às 13:53 Facebook

O grupo britânico de rock The Mission dará quatro concertos em março em Lisboa e no Porto, todos com repertório diferente, foi hoje anunciado.

Integrados numa digressão europeia, os concertos estão marcados para 11 e 12 de março no Lisboa ao Vivo e nos dias 13 e 14 desse mês no Hard Club, no Porto.

"Em cada uma das noites os fãs terão oportunidade de ouvir temas diferentes. Apenas no próprio dia, antes do espetáculo ter início, é que a banda anunciará o repertório", refere a promotora.

Os The Mission formaram-se em 1986 por Wayne Hussey e Craig Adams, saídos dos Sisters of Mercy, aos quais se juntaram Simon Hinkler e Mick Brown, embora este baterista já tenha saído. Pela banda já passaram vários músicos, mas a formação atual integra o trio fundador e o baterista Mike Kelly.

Entre os álbuns editados, que renderam cerca de quatro milhões de cópias vendidas, contam-se "God's Own Medicine" (1986), "Children" (1988), "Neverland" (1995), "Aura" (2001) e "Another Fall From Grace", de 2016.

No início deste mês, o vocalista e guitarrista da banda, Wayne Hussey, esteve em Lisboa e no Porto para dois concertos em nome próprio, acompanhado de Ashton Nyte.