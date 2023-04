The Script de luto. Guitarrista Mark Sheehan morre aos 46 anos

JN Hoje às 12:24 Facebook

O guitarrista da banda de rock irlandesa The Script, Mark Sheehan, faleceu na sexta-feira, aos 46 anos. O grupo revelou em comunicado que o músico faleceu no hospital, "após breve doença".

Cofundador da banda, Mark Sheehan faleceu esta sexta, vítima de doença súbita. A notícia deixou profundamente consternados os seguidores do grupo, formado em 2007 pelo vocalista Danny O"Donoghue, pelo baterista Glen Power.

A família e a banda solicitaram aos fãs que "respeitem a sua privacidade neste momento trágico". Depois de terem atuado em Lisboa em novembro, os Script têm concerto marcado para o Marés Vivas, em Gaia, em julho.

Mark Sheehan esteve ausente da maioria dos concertos da digressão mundial realizada pela banda no ano passado. Na altura, o grupo justificou a ausência com a vontade do guitarrista de passar mais tempo com a família.