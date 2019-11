"The Simpsons". A série que atravessou o milénio pode estar perto do fim

Hoje às 19:08 Facebook

No ar há 30 anos, "Os Simpsons" podem estar perto do fim. Quem o disse foi o compositor do tema de abertura da série que está há mais tempo no ar.

Danny Elfman é o nome por trás do famoso tema da série que passa no início e que acaba sempre com os cinco elementos sentados no sofá Num podcast, o compositor, de 66 anos, admitiu que a série pode estar a chegar ao fim.

São 31 temporadas e 670 episódeos, que fazem de "Os Simpsons" uma das séries mais importantes da televisão norte-americana. "Do que ouvi é que a série vai chegar ao fim", disse Danny. "Não sei ao certo, mas ouvi dizer que chegaria ao fim ainda este ano", sublinhou. "Estou muito surpreendido por ter durado tanto tempo. Quando escrevi esta música não esperava que tanta gente a fosse ouvir", explicou.

Criada por Matt Groening, "Os Simpsons" são a série ativa há mais tempo nas televisões. Começou como um segmento do programa Tracey Ullman Show, em 1987. O sucesso que rapidamente alcançou deu espaço para um espaço próprio naquele canal. A série passa-se em Springfield, uma cidade imaginária que, de acordo com o criador, terá sido inspirada em Springfield, no estado americano de Oregon, perto da sua terra natal - Portland.

"Percebi que Springfield era um dos nomes mais comuns para uma cidade nos Estados Unidos. Na expetativa de que o programa tivesse sucesso, pensei, 'isto vai ser bom; toda a gente vai pensar que é a sua Springfield'. E tornou-se verdade", explicou o criador de "Os Simpson".

São cinco as personagens principais. Homer, o pai preguiçoso, Marge, a dona de casa dedicada, Bart, o rapaz rebelde (Brat em inglês significa rebelde), Lisa, a menina inteligente, e Maggie, a bebé que vive rodeada por toda esta loucura. A série não só explora os estereótipos da sociedade norte-americana, mas aborda também temas polémicos, sendo comum as "bicadas" em políticos, músicos e até nos próprios responsáveis pela Fox.

De prever o futuro às polémicas com Jackson

Entre as várias notícias relacionadas com a série destacam-se as alegadas previsões de futuro. Um dos maiores exemplos e talvez o mais famoso é o da previsão, num episódio de 2000, intitulado "Bart To The Future", de que o futuro da Casa Branca teria Donald Trump como presidente dos EUA. Algo que viria realmente a acontecer 16 anos depois.

Mais recentemente, os fãs da série "Guerra dos Tronos" também foram surpreendidos por uma cena que passou em 2019. No decorrer de "The Serfsons", em que a família dos bonecos amarelos é "transportada" para uma época medieval, numa paródia da própria série da HBO, é possível ver um dragão a destruir uma cidade com as chamas. Uma imagem em tudo semelhante à do mais recente episódio da trama criada por George R. R. Martin, quinto e penúltimo da derradeira temporada, em que se vê Daenerys Targaryen a destruir King's Landing com o seu dragão, Drogon, matando milhares de pessoas inocentes.