Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

The Smokestackers apresentam os singles do disco de estreia, "Road Songs", esta quinta-feira à tarde, num miniconterto na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no YouTube.

The Smokestackers surgem de um gosto em comum - o blues. Sempre com as raízes do género em cena, o duo formado por João Belchior e Diogo Mão de Ferro representa a imagem e o sentimento do blues, num repertório que abrange a tradição e a atualidade. Em formato acústico, com notas de slide guitar e harmónica sobrevoadas por vozes que cantam letras tantas vezes passadas de geração em geração.

"Road Songs" é o nome do primeiro álbum, que vai sair em janeiro de 2020. "The Right Road" é o nome do primeiro single apresentado.