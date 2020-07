JN Hoje às 12:34 Facebook

Os The Strokes, Faith No More e Manel Cruz vão atuar no NOS ALive em 2021, confirmou, esta quinta-feira, a organização do festival.

A 14ª Edição do NOS Alive está agendada para 7, 8, 9 e 10 de julho de 2021, no Passeio Marítimo de Algés.

A Everything is New anunciou, em comunicado, que o cartaz vai incluir The Strokes Faith No More, The Lumineers, La Roux, Tom Misch e Manel Cruz.

O alinhamento inclui ainda Alec Benjamin, Alt-j, Angel Olsen, Black Pumas, Da Weasel ou Red Hot Chili Peppers,.