The Strokes vão tocar no Nos Alive

Os The Strokes, de Julian Casablancas, que não passam por Portugal desde 2011 - num concerto a abarrotar no Meco -, regressam este ano, para atuarem no dia 11 de julho, no festival NOS Alive, no passeio Marítimo de Algés.

A banda americana de êxitos como "You Only Live Once" ou "Hard to Explain" chega no ano em que está prestes a lançar o seu sexto álbum, depois de sete anos de jejum.

Os The Strokes juntam-se a nomes como Jorja Smith, que volta um ano depois de ter seduzido o público do Alive, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Taylor Swift, Faith No More, The Weasel, Cage The Elephant ou Alt-J.