"The Twist Connection" dão concerto "à porta fechada"

João Pedro Campos Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Salão Brazil, em Coimbra, vai ser palco de um concerto "à porta fechada" dos The Twist Connection, a 29 de maio. A banda acabou de lançar o seu terceiro álbum, "Is that real?".

O concerto será transmitido online, na plataforma playitsafe.pt e nas redes sociais da banda, a partir das 22 horas de 29 de maio.

"Chegaram diferentes convites para a transmissão de atuações caseiras mas a matemática técnica era de difícil resolução e falta eletricidade ao rock"n"roll quando guitarra, baixo e bateria estão separados e isolados", informa a banda, em comunicado.

Compostos por Kaló (voz e bateria), Samuel Silva (guitarra) e Sérgio Cardoso (baixo), os "The Twist Connection" lançaram "Is that real?" em março. Dois dos temas que compõem o álbum, "Bring me the storm" e "Fake", já tocam nas rádios nacionais.