"The Walking Dead - o meio antes do grande final

Sara Magalhães Hoje às 19:47

Segunda parte da 11ª temporada da série dos zombies estreia em Portugal esta segunda-feira às 22.15 horas no Canal Fox

"The walking dead" é uma série de enorme sucesso que acompanha os sobreviventes de um apocalipse zombie. Em 2017, foi uma das séries mais vistas em Portugal. A segunda parte da 11.ª e última temporada, com oito episódios, estreia-se esta segunda-feira, às 22.15 horas, no Canal Fox.

Depois de 13 anos, a série realizada por Frank Darabont encerra a história com um total 24 episódios, divididos em três partes. A primeira parte estreou-se em agosto de 2021 e a terceira irá para o ar no final do ano, ainda sem data definida.