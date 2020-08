The War on Drugs e Haim confirmados no NOS Alive 2021

JN Hoje às 10:17 Facebook

As duas bandas norte-americanas estão confirmadas para a edição do próximo ano do festival de música, que se realiza de 8 a 10 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

The War on Drugs e Haim são as mais recentes confirmações do NOS Alive 2021. A primeira banda regressa a Portugal (8 de julho), depois de ter atuado pela última vez no nosso país em 2018 no NOS Primavera Sound, no Porto. Em 2015, estiveram no festival Paredes de Coura e um ano antes, em 2014, já tinham pisado o palco do NOS Alive. A banda de rock lançou o último álbum em 2017, "A Deeper Understanding".

The War on Drugs no festival Paredes de Coura, em 2015 Foto: The War on Drus no festival Paredes de Coura, em 2015

Já Haim, a banda de indie rock composta pelas três irmãs Este, Alana e Danielle, atua pela primeira vez no NOS Alive a 10 de julho. Em 2018, as raparigas de Los Angeles estiveram no Rock in Rio, em Lisboa, e atuaram no palco Mundo. O último álbum foi lançado este ano com o nome "Women in Music Pt. III". As duas bandas vão atuar no palco principal do Alive.

Haim no Rock in Rio 2018, em Lisboa Foto: Sara Matos / Global Imagens

Do cartaz para 2021, depois do cancelamento de todos os festivais de verão em Portugal devido à pandemia de covid-19, constam nomes como Angel Olsen, Red Hot Chili Peppers, Two Door Cinema Club e The Strookes. Nomes como Taylor Swift e Billie Eilish que integravam o cartaz deste ano não foram confirmados. Pelo menos, para já.

Os preços para o festival variam entre os 69 euros (bilhete diário) e os 189 euros para os passes de quatro dias.