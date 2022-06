The Waterboys regressam a Portugal em março

JN Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Banda de Mike Scott com concertos agendados para 2023 em Lisboa, Porto e Estoril.

Após uma passagem bem-sucedida no final de maio pelo JN North Festival, anuncia-se o retorno de The Waterboys a palcos portugueses em março de 2023.

A banda de Mike Scott atuará a 8 de março no Coliseu dos Recreios, em Lisboa; a 10 no Coliseu Porto Ageas; e a 11 no Casino Estoril.

O mais recente álbum do coletivo escocês chama-se "All souls hill" e foi editado há um mês.

Além de Scott, a encarnação atual de The Waterboys inclui Steve Wickham, Paul Brown, Ralph Salmins e Aongus Ralston.