The Weeknd atua em outubro de 2022 em Lisboa

Cantor canadiano regressa a Portugal para um concerto na Altice Arena.

The Weeknd atua em Lisboa numa data que integra a digressão mundial de apresentação do álbum "After hours", que editou no ano passado.

A promotora Everything Is New, num comunicado hoje divulgado, refere que "o artista regressa aos palcos com 104 espetáculos da digressão mundial 'After Hours', que terá início no dia 14 de janeiro de 2022 em Vancouver [Canadá]" e passa por Portugal a 25 de outubro de 2022, com concerto em Lisboa, na Altice Arena.

A digressão de apresentação de "After hours" estava marcada para este ano, mas foi reagendada com "39 novas datas na agenda", entre as quais a de Portugal.

Esta será a terceira atuação de The Weeknd em Portugal. Em 2012, o responsável por temas como "Starboy" ou "Blinding lights" atuou no festival Primavera Sound, no Porto, e em 2017 no festival Alive, em Oeiras.

Os bilhetes para o concerto de 25 de outubro de 2022 estarão à venda a partir das 9 horas de segunda-feira, 8 de fevereiro, no site da promotora.

O anúncio da digressão mundial "After Hours" surge dias antes de The Weeknd atuar num dos intervalos do Super Bowl, jogo que decidirá o campeão da temporada 2020 da NFL e que está marcado para domingo em Tampa, no estado americano da Florida.