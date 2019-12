Theatro Circo põe Conan Osiris de lágrimas no olhos

Gonçalo Delgado Hoje às 16:11 Facebook

Músico terminou digressão de dois anos em Braga, com concerto memorável. Houve 17 canções em 90 minutos e um encore-surpresa.

Conan Osiris despediu-se de 2019 no Theatro Circo, em Braga, esta sexta-feira, num dos espetáculos mais enérgicos que aquela icónica sala já acolheu. Conan rodeou-se de sete bailarinos e dois músicos para, entre coreografias, descarregar toda a sua espontaneidade musical. Foram 17 temas a ecoar num concerto de 90 minutos, que assinalou a última data da digressão do músico que dura há já dois anos.

Desengane-se quem pensa que Conan Osiris, nome artístico de Tiago Miranda, é aleatório na escrita: "Às vezes, não conto as histórias das músicas e ficam a pensar que sou maluco", disse. "Ouvir Punta dentro de um Tupperware", por exemplo, nasce de um momento em que estava na praia a comer massa com pêssego e, não conseguindo ouvir música, colocou a coluna dentro do tupperware para projetar o som.

Raros foram os momentos em que o público se manteve sentado, tal era a energia. Mas houve ainda tempo para uma dedicatória a Gabriela, a funcionária do Theatro assassinada este ano pelo marido. "Quando aqui entrei, senti que tinha de honrar esta casa e a sua história", explicou Osiris, antecedendo o momento mais intenso do espetáculo: "Amália" foi cantado a capella com o público a fazer-se ouvir, deixando o músico de lágrima nos olhos.

"Telemóveis", tema que levou ao Festival da Canção, ficou para o final. Mas para surpresa dos fãs, ele não ficaria por ali. Sem querer abandonar o palco, pediu ao técnico de som para pôr a sua música no Spotify e foi dançar com o público e os bailarinos.

Entre agradecimentos e um pequeno compasso de espera, atrás da cortina, perguntou: "Ai, já se vão embora?". Nesse momento, voltou ao palco para terminar o espetáculo com "QMD". A plateia entrou em êxtase numa noite como há muito não se via ali.