Tiago Bettencourt apresenta o novo álbum ao vivo no JN

O músico Tiago Bettencourt estará ao vivo na redação do Jornal de Notícias esta quinta-feira a partir das 15.30 horas.

O sexto Álbum de originais de Tiago Bettencourt, "2019 Rumo ao Eclipse", editado em outubro de 2020, vai finalmente ser apresentado ao vivo no Porto e em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda.

O músico atuará no Hard Club, no Porto, esta sexta-feira, e no sábado, pisará o palco do capitólio, em Lisboa.

Após um ano com uma digressão de apresentação com mais de 30 espetáculos, do Projeto Garantir Cultura "Caminho Rumo ao Eclipse", em que o artista fez um périplo com cinco atuações no Caminho de Santiago na Costa Portuguesa do município de Caminha, e do concerto "Tiago na Toca", no Coliseu de Lisboa, em 2022, Tiago Bettencourt regressa à estrada para continuar a apresentar o seu mais recente álbum.