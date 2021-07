Tiago Bettencourt toca no caminho de Santiago e David Fonseca nos 50 anos de Vilar de Mouros

Seis concertos de Tiago Bettencourt vão acontecer diariamente, entre 20 e 25 de Julho, noutros tantos pontos do Caminho de Santiago em Caminha.

A iniciativa faz parte da programação de Verão daquele município, divulgada esta quarta-feira, e de que se destacam 10 eventos, na sua maioria com nomes da música nacional.

Entre eles um espetáculo de comemoração dos 50 anos do festival de Vilar de Mouros (1965-2021), no dia 28 de agosto, que levará ao palco histórico da localidade (Largo do Casal), David Fonseca, Bunny Kills Bunny, Rui Pregal da Cunha (recordando temas clássicos dos Heróis do Mar) e a banda do filme "Variações".

Num evento a que Tiago Bettencourt deu o nome de "Caminho rumo ao apocalipse", o artista atuará no dia 20 de julho no Forte do Cão em Âncora, a 21 no Forte da Lagarteira em Vila Praia de Âncora, no dia 22 em Santo Isidoro, Moledo, a 23 nas Pedras Ruivas em Seixas, a 24 no Ferry Boat de caminha e no dia 25 no Cruzeiro da Independência em Lanhelas. Todos locais de passagem do caminho português da costa até Santiago de Compostela.

"Esta é uma iniciativa que criamos para assinalar os caminhos de Santiago e o Xacobeo 2021 (ano Santo). Queríamos encontrar uma fórmula que nos permitisse fazer a celebração", adiantou o Presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, referindo que serão "seis micro-concertos, em seis dias diferentes, para 30 ou 40 pessoas, em lugares emblemáticos".

"Será um diálogo íntimo com o Tiago Bettencourt, que nos levará nesta viagem. Este projeto não é só musical, tem associado a ele um projeto cinematográfico de documentário e fotográfico, que permitirá a edição de um livro", anunciou o autarca.

Da programação de verão, destacam-se ainda concertos, na vila de Caminha, de Vitorino, a 17 julho (muralhas), de Dino de Santiago, a 7 de Agosto (parque 25 de Abril), e de Bárbara Bandeira, Tiago Nacarato, 21 de Agosto (Largo Calouste Gulbenkian). E Bárbara Bandeira, a 14 de Agosto, e Cláudia Pascoal, a 4 de Setembro, ambas no Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora.

O Dólmen da Barrosa (monumento megalítico) em Vila Praia de Âncora, receberá Neev a 8 de julho, Linda Martini a 9, Capitão Fausto a 10 e Samuel Úria a 11.

O maestro António Vitorino D'Almeida regressa aos concertos ao piano, com dois momentos: a 5 de agosto no Auditório António Pedro em Moledo e a 19 no Cineteatro de Vila Praia de Âncora.

Quim Barreiros atuará no dia 31 de julho no Forte da Lagarteira em Vila Praia de Âncora, num evento intitulado "A seguir entra agosto".

O Festival Artbeerfest será este ano substituído por um evento de 12 a 15 de agosto, de nome Beer Garden, que decorrerá numa esplanada ao ar livre para prova de cerveja artesanal no Parque 25 de abril.