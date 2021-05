Tiago Guedes condecorado Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras

Hoje às 13:30 Facebook

O diretor artístico do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes, foi distinguido esta terça-feira pelo Governo francês com o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras pelos serviços prestados à cultura e ao intercâmbio entre Portugal e França.

A embaixada francesa em Lisboa recebeu ontem a cerimónia de condecoração do coreógrafo, programador cultural e atual diretor do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes .

A medalha de "Chevalier de l"Ordre des Arts et des Lettres" foi entregue pela embaixadora de França em Portugal, Florence Mangin, numa cerimónia em que se apresentou Tiago Guedes como "homem de cultura português que, há muitos anos, dedica toda a sua energia e paixão ao encontro entre os artistas e o seu público".

A cerimónia foi presenciada pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, e pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

"A Ordem das Artes e das Letras, uma das principais distinções honoríficas da República Francesa, não está reservada apenas aos franceses. Destina-se a recompensar personalidades, sem distinção de nacionalidade, que se tenham distinguido através da sua criação nas áreas artísticas ou literárias ou pelo seu empenho ao serviço da cultura em geral, e da cultura do nosso país em particular", frisou a embaixadora no discurso que antecedeu a entrega das insígnias.

Florence Mangin destacou ainda o percurso profissional de Tiago Guedes, "conduzido num espírito de abertura ao mundo", e a sua "fidelidade sem falhas aos artistas franceses", assinalando também tratar-se de um "homem de convicções e de compromissos claramente assumidos e expressos". "De facto, por vezes consideramo-lo como um francês, pois as suas ações encarnam perfeitamente o lema da nossa República: Liberdade, Igualdade, Fraternidade", concluiu a embaixadora.

A Ordem das Artes e das Letras é uma das mais importantes condecorações da República Francesa e destina-se a recompensar pessoas que se distinguem pelo seu percurso artístico ou literário e, ainda, as que contribuem para a promoção e desenvolvimento das artes e letras em França e no Mundo. Várias personalidades portuguesas têm sido agraciadas com as insígnias desta ordem. Casos de António Victorino d"Almeida, Amália Rodrigues, Catarina Vaz Pinto, Dulce Maria Cardoso, Joaquim Benite, Leonor Silveira, Lídia Jorge, Luís Miguel Cintra, Maria João Seixas, Tiago Rodrigues e Paulo Cunha e Silva.

A relação de Tiago Guedes com a cultura francesa esteve sempre presente ao longo do percurso enquanto coreógrafo e programador. Entre 2004 e 2006 foi artista residente em Le Vivat - Scène conventionnée d'intérêt national art et création (Armentières, França), tendo o seu trabalho coreográfico sido coproduzido por várias instituições francesas e apresentado em vários teatros, espaços culturais e festivais franceses.

Em 2011, o Centre Pompidou-Metz, em Paris, dedicou-lhe uma monografia, acompanhada de uma publicação sobre os dez anos de atividade artística. Enquanto diretor do Teatro Municipal do Porto, onde se encontra em funções desde julho de 2014, desenvolveu parcerias com algumas das mais importantes instituições culturais francesas, nomeadamente com o Centre National de la Danse, em Paris, e com a Maison de la Danse, em Lyon.

O trabalho de aproximação entre as realidades coreográficas e teatrais portuguesa e francesa conduziram a coproduções que se têm apresentado nos dois países. Destacam-se os projetos de programação que realizou na Scène National de Brest, sob a forma de carta branca; a colaboração regular com a Biennale de La Danse de Lyon/ Maison de la Danse para a apresentação de artistas portugueses; e a colaboração com o Palais de Tokyo, em Paris, apresentando em 2019 uma instalação imersiva de Jonathan Uliel Saldanha, atual artista associado do Teatro Municipal do Porto.

Na sua linha de programação, Tiago Guedes tem apresentado artistas franceses como Philippe Quesne, Boris Charmatz, Maguy Marin, Christian Rizzo, Mohamed El Khatib, François Chaignaud, Ballet de Lorraine e Ballet de Lyon; além de promover artistas portugueses junto de programadores e instituições francesas. Atualmente, prepara em conjunto com o Centre Pompidou e Théâtre de La Ville (em Paris), La Manufacture (Bordéus;) e Maison e Biennale de la Danse (Lyon) diferentes programas de intercâmbio artístico com criadores de ambas as proveniências, no âmbito da Saison Croisée France-Portugal, que se realizará em simultâneo nos dois países entre fevereiro e outubro de 2022.