Tiago Torres da Silva: "Sinto-me como uma criança feliz a brincar com as palavras à sua volta"

Autor celebra no palco do Coliseu de Lisboa três décadas de escrita de canções. "Espero ter mais de 30 anos de trabalho pela frente."

De A(na Bacalhau) a Z(eca Baleiro), Tiago Torres da Silva já escreveu canções para artistas de todas as gerações, géneros ou origens. Quantos ao certo, garante não saber. Diz apenas que só consegue escrever para uma voz em concreto, mesmo que recorrendo à imaginação. "Escrever palavras bonitas no vazio não é para mim", reforça.

Desde os primórdios dos anos 90 até à atualidade, o nome de Tiago Torres da Silva tornou-se indissociável da escrita de canções em português. A associação é tão forte que há quem pense que tem muito mais do que os 52 anos acusados no cartão de cidadão. Para exemplificar isso mesmo, evoca o episódio recente em que foi apresentado a uma jovem fadista. Ao ouvir o seu nome, empalideceu. "Como se habituou a ouvir as minhas letras desde sempre, pensou que, na realidade, eu já tivesse morrido há muito tempo", recorda.