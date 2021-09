Tim vai estar na praia, no campo e na cidade

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 14:29 Facebook

O vocalista dos Xutos & Pontapés apresenta este sábado no Coliseu Porto Ageas o álbum "20-20-20", num espetáculo que recria as diferentes atmosferas da sua gravação.

Será em três ambientes distintos que o espetáculo de Tim no Coliseu Porto Ageas se irá desenrolar - a praia, o campo e a metrópole, lugares que inspiraram a composição dos temas de "20-20-20", disco que buscou a simplicidade de uma velha marca de tabaco sem filtro, "Três vintes", que se definia lapidarmente: "20 cigarros, 20 gramas, 20 centavos". Proposta direta e honesta, tal como o cantor que chegou aos 60 anos em 2020 e promete continuar na estrada, a solo e com a banda de sempre, os Xutos & Pontapés. A "data gorda" na sala portuense integra-se numa digressão que já passou pela Festa do Avante, Lisboa, Tavira e outras cidades. Em todas elas, o público testemunhou um trabalho construído entre o estúdio caseiro de Tim, algures no Ribatejo, a praia da Zambujeira do Mar e Toronto, no Canadá.

"A sonoridade das canções reflete os diferentes ambientes em que foram criadas", diz o músico ao JN. "A casa no campo deu origem aos temas mais íntimos, a observações do dia a dia. A praia é o lugar mais contemplativo e onde há maior presença da viola acústica. E no Canadá dei largas à veia rock"n"roll para retratar a vivência numa grande cidade".