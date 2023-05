Tina Turner: simplesmente a melhor

"Estava cansada de cantar e de fazer toda a gente feliz". A sua vida foi pontuada pela dor e pelo êxito estrondoso.

Zoom para 4 de julho de 1976: Tina Turner está a correr sozinha numa estrada de Dallas, EUA, é de noite, muito tarde, ela corre sem olhar para trás, a cara cheia de susto. Horas antes fora insultada dentro do avião e depois, no carro a caminho do hotel, levou socos na cara - sentiu o sangue, como já era usual, a escorrer-lhe por dentro da garganta. Tem 37 anos, já se chama Tina Turner, e está a fugir da relação abusiva com Ike Turner, o homem que conheceu em 1956 e com quem esteve 20 anos, até àquela noite de 1976 em que fugiu enquanto ele dormia.

Foi Ike Turner, músico, marido violento e abusador (ler texto ao lado), que a fez, que lhe deu nome, que quase a matou à pancada. Mas depois Tina ressuscita para ser "rainha do rock and roll".