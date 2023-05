"Tinha fome": estudante come obra de arte exposta no Museu de Seul

JN/Agências Hoje às 20:57 Facebook

Uma peça da exposição "Comedian", do italiano Maurizio Cattelan, foi literalmente comida por um visitante num museu coreano. E o que é? Uma banana colada com fita adesiva numa parede. "Foi um ato de rebelião", explica o autor da proeza, que também diz que estava "com fome".

Um estudante da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, comeu uma banana que estava exposta e fazia parte de uma exposição do artista plástico italiano Maurizio Cattelan, no Leeum Museum of Art, em Seul. A banana integrava a exposição "Comedian" e consiste numa banana colada com fita adesiva a uma parede do museu.

Noh Huyn-soo comeu a banana alegando que "estava com fome", após admitir "não ter tomado o pequeno-almoço". Depois de comer a obra de arte, isto é, a banana, Noh voltou a colar a casca da peça de fruta na mesma parede.

O acontecimento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais, tendo-se tornado viral.

A direção do museu já mandou substituir a banana no mesmo local e também fez saber que não haverá qualquer sanção aplicada ao estudante.

Um ato de rebelião

Noh Huyn-soo disse aos jornalistas que via o trabalho de Maurizio Cattelan como uma "rebelião contra a autoridade". "Pois, e não pode haver outra rebelião contra a rebelião?", perguntou o desafiante jovem estudante.

"Danificar uma obra de arte também pode ser visto como uma obra de arte, achei que isto seria interessante... A banana não está lá para ser comida?", tornou a perguntar Noh.

O artista plástico Maurizio Cattelan já foi informado do incidente e reagiu bem: admitiu, entre sorrisos, que "não há qualquer problema".

De resto, esta não é a primeira vez que as bananas utilizadas para as criações de arte de Cattelan são comidas por visitantes do museu de Seul.

Independentemente disso, a direção do museu manda trocar a banana a cada três dias, fazendo assim com que a peça de arte esteja sempre fresca aos olhos (e apetites) dos visitantes.

A obra de arte conceptual estará avaliada em cerca de 100 mil euros.