Titãs celebram 40 anos de carreira em Lisboa

As quatro décadas de existência daquela que é considerada uma das maiores bandas brasileiras vão ser celebradas com a pompa devida. Já foram anunciados mais de 20 concertos parte da tour "Titãs Encontro", um deles na Altice Arena em Lisboa, a 3 de novembro.

Era um desejo de longa data da legião de fãs do histórico grupo brasileiro e finalmente concretizou-se: os Titãs vão celebrar em palco os 40 anos de formação, reunindo sete membros da formação original: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto.

Após o concerto "Titãs Encontro", em São Paulo, ter conseguido a proeza de esgotar 50 mil bilhetes em apenas 2 horas, a banda anunciou que a digressão irá percorrer, pelo menos, 20 palcos, cinco dos quais já têm a lotação repleta. Uma das datas acontece em Portugal. A 3 de novembro, os TItãs vão atuar na Altice Arena e os bilhetes já estão disponíveis.

Jorge Veloso da produtora da Vibes & Beats, promotora do espetáculo em Portugal, afirmou que o concerto será pródigo em "criatividade e no uso de led e tecnologia", destacando o "desejo muito grande deste reencontro com um e com cada um dos sete" membros.

Autores de êxitos como "Marvin", "Epitáfio", "É Preciso Saber Viver" e "Pra Dizer Adeus", os Titãs venderam mais de seis milhões de álbuns na sua carreira e contam no repertório com inúmeras parcerias artísticas com bandas brasileiras e internacionais.