Titica: "Ninguém caminha só, juntos somos mais fortes"

O primeiro tema, "Chão", é um dos mais tocados da história do kuduro. Titica está em Portugal e leva a sua energia, dança e mensagem ao Porto, já nesta sexta-feira, e a Lisboa, no dia 20.

Titica foi eleita a melhor artista kuduro de 2011 e tem em "Chão", tema de estreia, um dos singles mais tocados deste estilo. Titica já colaborou com Pabllo Vittar, Preto Show ou Pongo mas, conta ao JN, ambiciona novas trocas de culturas, contando colaborar com nomes como Nicki Minaj. Por enquanto, a artista atua esta sexta-feira no Plano B, no Porto e a 20 de fevereiro no Musicbox de Lisboa: dois concertos em jeito de Clubbing com DJ e bailarinos, onde são certos temas como "Mexer Bem", "Vai Pegar Fogo", "Xucalho" e "Waya".A cantora, compositora, dançarina e ativista angolana transexual que se tornou ícone do kuduro falou ao JN sobre os desafios da sua carreira.

A sua primeira canção, "Chão", tornou-se uma das faixas mais tocadas da história do kuduro. Como explica este fenómeno?

Olha, não foi fácil. Como é sabido, comecei como bailarina, e sendo uma mulher trans, no estilo kuduro - e o estilo kuduro era um estilo estigmatizado, mas sendo uma mulher trans, entrar no estilo... foi uma batalha. Duas batalhas na verdade: impor-me como kudurista e impor-me como uma mulher trans. Hoje em dia eu sinto-me feliz e não me arrependo nada de ter passado por esse processo.

Entretanto o próprio fenómeno, o kuduro, também foi crescendo a nível mundial; sente que fez parte desse movimento?

É, o kuduro hoje em dia é um dos estilos mais ouvidos mundialmente, e o estilo que mais representa Angola, e é um orgulho para mim. E continuarei a fazer o melhor para poder levar o nome de Angola aos quatro cantos do mundo.

Lembra-se como começou a sua ligação com a música, quando começou a cantar?

Eu lembro: comecei como bailarina e depois surgiu a Fondadó, que foi a primeira fazedora, a rainha do kuduro. E comecei a pensar em cantar, mas na altura não era considerada como mulher trans. Depois fui-me dando com vários criadores, houve um festival no meu bairro e comecei a seguir a Própria Lixa, que já morreu, que era uma das divas do kuduro, uma das grandes mentoras. Ela deu-me a oportunidade de atuar para ela e eu pensei "quem sabe, se há uma rainha do kuduro, se não pode sair uma princesa". E continuo a trabalhar até hoje e sou das cantoras mais solicitadas.

Neste percurso tem trabalhado com nomes fortes como Pabllo Vittar ou Pongo. Há mais alguém com quem gostasse de colaborar?

Eu gostava com a Cardi P, com a Nicki Minaj... Nada melhor do que fazer trocas de culturas. Um povo sem cultura é um pouco vazio. E no entanto, nada melhor do que nos juntarmos. Porque ninguém caminha só - juntos, somos mais fortes.

São também famosos os seus concertos: o que é que podemos esperar?

Muita dança, muita energia, muitas rimas. Eu convido o pessoal todo para lá ir. Quem não conhece vai conhecer o trabalho da Titica. Quem não sabe, as minhas músicas falam de coisas que refletem a nossa realidade

Além da dança, da música, nos seus concertos foi também passando a sua mensagem. Continua a fazer isso?

Continuo sim, de uma forma silenciosa. Eu sou uma militante, levanto a bandeira, mas no silêncio. É como eu digo sempre, onde as mulheres, pessoas trans, jamais pensaram a estar, eu estou. Então é uma forma de quebrar preconceitos.

Tem-se falado mais de representatividade, de segurança; pensa porém que são temas que em pleno século XXI ainda são pouco falados?

São pouco falados, mas nada melhor do que sabermos nos posicionar. E fazer perceber as pessoas que ser diferente é apenas ser diferente; e que no fundo somos todos iguais.

Entretanto, foi também escolhida com embaixadora da Boa Vontade da ONU para combater a epidemia da Sida. Como foi esse convite e como tem sido esse trabalho?

Foi muito bom. Nós, cantores, somos também fazedores de opiniões, e nada melhor do que passarmos alguma boa mensagem aos nossos fãs. E o convite foi aceite de coração: fui a campanhas, cantei, falei de temas importantes, é uma responsabilidade muito grande.

Agora está em Portugal, vai promover os discos. Já tem planos para o futuro?

Estou a gravar músicas, tenho músicas novas com participações internacionais. Cantei agora com o Vitão, há uma música que vai sair ainda este ano e creio, tenho a certeza, que vai fazer muito sucesso.