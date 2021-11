Toda a prosa de Sophia cabe num único volume

Sérgio Almeida Hoje às 12:49 Facebook

Dos livros para crianças aos textos ensaísticos, nova edição da Assírio & Alvim conclui a reunião da obra integral da autora, iniciada com a poesia.

Dispersa por duas dezenas de títulos, a criação em prosa de Sophia de Mello Breyner Andresen já pode ser consultada num só volume. Depois da reunião da sua poesia (em 2010 pela Caminho e cinco anos mais tarde pela Assírio & Alvim), a obra completa fica acessível em dois tomos, facilitando deste modo a missão de leitores e estudiosos.

A comodidade é uma das grandes virtudes desta edição, mas não a única. A mais evidente é a fixação definitiva do texto. No posfácio de "Prosa", Maria Andresen, guardiã da obra de Sophia, explica que, após a sua morte, levou por diante uma revisão completa dos textos. Neste "trabalho moroso e não sem percalços", a filha mais velha da escritora começou por rever edições ainda publicadas pela Figueirinhas e deparou-se com uma "infinidade de gralhas, alterações de adjetivos, verbos e expressões que não podiam ser dela".