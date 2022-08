"Toda uma técnica para o "tomahawk" grelhado"

Hoje às 15:38 Facebook

Os dez mandamentos de verão de Vasco Palmeirim, apresentador e radialista.

01

Quando entro de férias, deixo logo...

Deixo logo de aceder ao email do trabalho!

02

Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

a minha mulher, bolas!

03

Nas férias, o telemóvel anda sempre...

de vez em quando não sei dele... e é ótimo!

04

É este ano que vou ler...

Tenho lá em casa um livro de crime, que é de uma coleção que quero recomeçar e sempre que vou de férias levo o livro, mas, como vão os miúdos, nunca tenho oportunidade de ler. Quero que eles durmam, porque quando isso acontece eu leio.

05

A minha banda sonora deste verão vai ser...

aquilo que os meus filhos quiserem ouvir no carro, portanto provavelmente será a banda sonora do filme "Encanto", da Disney. É o que está a dar. "Maribeeeeeellllll!".

06

O que mais me irrita nas férias é...

pessoas que fumam na praia e mandam a beata para a areia.

07

Os amores de verão são...

bem, são para ser recordados, mas, muitas vezes, são passageiros.

08

Nas férias tento sempre comer...

é uma coisa clássica: um "tomahawk" grelhado no churrasco e sou eu que o cozinho, tenho toda uma técnica. Aprendi no YouTube.

09

Se me ligarem do trabalho...

"deixe mensagem após o sinal".

10

Um verão que jamais esquecerei é...

para ir lá mais atrás, recordo com muita saudade verões passados no Algarve em casas com amigos. E recordo isso porque sei que não vai voltar a acontecer. É bom, de vez em quanto, ter aquela memória porque, mesmo que volte a acontecer, não vai ser a mesma coisa, já todos temos filhos. Lembro-me que dormíamos em sofás, comíamos em sítios duvidosos... mas ríamos sempre à gargalhada!