"Todas as histórias de amor complicadas são universais"

O escritor francês Philippe Besson acaba de lançar em Portugal o seu premiado romance "Deixa-te de Mentiras", que define como sendo uma "auto-ficção".

Aos 53 anos, o escritor francês Philippe Besson decidiu mergulhar fundo no seu passado para dele extrair uma história de uma sensibilidade perturbadora. "Deixa-te de Mentiras" (edição Sextante Editora) é o relato de um sofrimento ligado a um amor clandestino, que poderia ser o de qualquer casal. "Quis escrever algo que fosse entendido de uma forma mais universal", confessou o autor em conversa com o Jornal de Notícias .

"Deixa-te de Mentiras", publicado originalmente em França em 2017, ano em que ganhou o Prémio Maison de la Press, viria posteriormente a ser galardoado com outros prémios e está já a ser adaptado ao cinema. Através da história autobiográfica de um amor da juventude, o autor descreve a batalha íntima entre a verdade e a mentira.

A história do romance está localizada na mesma pequena cidade no sudoeste da França, onde o autor cresceu e conta a história de amor entre dois rapazes adolescentes. Em 1984, à entrada de um hotel em Bordéus, um conhecido escritor cruza-se com um jovem estranhamente parecido com o seu primeiro amor, Thomas. Olha então para trás, para uma relação escondida do último ano do liceu e nunca esquecida. A memória de um primeiro amor, Thomas Andrieu, e a dor da sua perda e da passagem do tempo são então exorcizados ao longo de pouco mais de centena e meia de páginas.

Escrever sobre vidas vencidas

"Quis contar a tristeza e a impotência ao saber que ele teve uma vida inteira passada na sombra. De certa maneira, esta foi a forma que encontrei de o manter vivo. Quis render-lhe essa homenagem", explica o autor, reconhecendo que o romance é uma auto-ficção.

"Tinha vontade de explicar que, como escritor, sou o resultado de toda essa vivência. Ao longo dos últimos 18 anos, escrevi 18 romances. Mas só agora tive coragem para falar de mim próprio, desta história de amor que vivi aos 17 anos e da clandestinidade muito violenta que me tornou naquilo que sou".

Philippe Benson admite que os livros anteriores são produto da sua imaginação. "Inventei as histórias que lá conto." Contudo, concede que, "mesmo inventando as histórias, escreve-se com o que se é, com o que se viveu. E muitos dos meus livros falam de vidas que foram vencidas. Nenhum escritor escreve apenas em função de uma abstração. Isso é impossivel."

Não se trata de um romance no sentido estrito do termo, "porque a historia é verdadeira. Mas este livro também não é um testemunho, nem procurei que assim fosse. O que me interessou com esta história de Thomas e Philippe foi tentar fazer dela uma história universal. A minha esperança é a de que o leitor, independentemente da sua inclinação sexual, encontre eco da sua própria história. Basicamente, todas as histórias de amor complicadas são universais".

Tendência para o retrocesso civilizacional

Questionado sobre as mudanças na forma como a sociedade atual encara a homossexualidade, o escritor reconhece que "felizmente já nada se compara" ao que viiveu nos anos 80.

"A verdade é que, durante muito tempo, considerei que em França se exagerava quanto à situação dos homossexuais vítimas de homofobia, porque não me revejo no discurso da vítima. Mas aquando da legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo houve uma série de manifestações contra essa decisão. Aí fui de novo confrontado com a realidade. A mudança não é assim tão simples A violência e os insultos proferidos pelas pessoas que participaram nessas manifestações não me deixou margem para ser otimista."

Pela primeira vez, continua, "as pessoas foram às ruas para impedir que outras pessoas acedessem a um direito. Isso coloca questões reais sobre a sociedade de hoje. Penso que os populismos que atravessam presentemente a Europa tendem a criar retrocessos".