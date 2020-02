Todas as semanas há apreensões de obras de arte falsas

Catarina Ferreira Hoje às 09:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Cooperativa Árvore, no Porto, vai criar um departamento de peritagem científica para avaliação de obras de arte. A iniciativa foi revelada ao JN por José Emídio, presidente da cooperativa, no âmbito da exposição "O falso na pintura", que reuniu obras falsas do núcleo museológico da Polícia Judiciária (PJ).

Em 2019, a Polícia de investigação fez 50 apreensões de obras de arte falsas - uma média de quase uma por semana. Com a criação deste núcleo, os compradores podem recorrer à Árvore para se certificarem da veracidade da obra que estão a adquirir.

Quem se julgar vítima de burla tem de recorrer à PJ. "O objetivo primordial da Polícia não é só a investigação, mas também prevenir o crime. E como a arte falsa é um crime de burla qualificada, só a Polícia Judiciária tem competência nesta matéria", esclarece ao JN Norberto Martins, diretor da PJ/Norte.