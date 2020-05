Tom Cruise está a trabalhar com a NASA para fazer filme no espaço

Hoje às 11:05 Facebook

A estrela do cinema de Hollywood, conhecida também por fazer grande parte das acrobacias sem recurso a duplos, está a trabalhar com a NASA para produzir um filme no espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional.,

Foi Jim Bridenstine, líder da agência espacial norte-americana, quem revelou que há um projeto em marcha para filmar Tom Cruise numa película de ação, que não está incluída na saga "Missão Impossível", revelou o "The New York Times".

"A NASA está muito entusiasmada por estar a trabalhar com Tom Cruise num filme a bordo da Estação Espacial [Internacional]!", escreveu, no Twitter, Bridenstine , acrescentando que é preciso "inspirar uma nova geração de engenheiros e cientistas para tornar realidade os planos ambiciosos da NASA".

Se for concretizado, será a primeira rodagem de ficção realizada no espaço.

Cruise, 57 anos, tem afirmado na última década a sua reputação de estrela temerária, especialmente nos filmes "Missão Impossível", em que já fez queda livre, se segurou na porta de um avião durante a descolagem ou até aprendeu, em tempo recorde, a pilotar helicópteros. E, para a sequela de "Top Gun", que será estreada em breve, até pilotou aviões militares.