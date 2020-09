Tónan Quito: "Está tudo à espera da morte ou de tomar uma decisão"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 14:34 Facebook

Encenador conta como colou Tarantino a Tchékhov. "A vida vai engolir-vos" estaciona esta quinta-feira no Porto.

Tchékhov "é um sacana", sentencia o encenador Tónan Quito. Parece atrevimento dizê-lo sobre o médico que é um dos maiores escritores de sempre. Mas que dizer então do destemor de condensar numa maratona de dez horas de teatro as quatro peças que o russo escreveu em oito anos (1896-1904), para nos confrontar com as decisões que tomamos e sobretudo com aquelas que deixamos de tomar?

"A vida vai engolir-vos" mistura "A Gaivota", "O Tio Vânia", "Três Irmãs" e "O Ginjal" numa experiência inédita que chega hoje ao Porto, para assistir de forma corrida ou em duas metades (no Rivoli, quinta e sábado; no Teatro São João, sexta e sábado). E por que razão Tchékhov é um sacana?