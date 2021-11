Tony Carreira anuncia novo álbum da filha Sara

JN Hoje às 18:08 Facebook

Tony Carreira anunciou o lançamento de um álbum póstumo da filha, Sara Carreira.

"Sempre que acreditamos, a magia volta a acontecer. Este é um álbum de sonhos e esperança pela voz doce da Sara, com a reedição do 'Leva-me a Viajar' que conta com mais de 30 vozes inconfundíveis", anunciou Tony Carreira, nas redes sociais, lembrando que quem adquirir o álbum, em pré-venda e exclusivo na FNAC, estará "a ajudar a Associação Sara Carreira e os jovens" por ela apoiados.

"Sara Carreira: A Minha História" conta com várias participações especiais e chega quase um ano depois da morte da jovem cantora, que perdeu a vida num acidente na A1, em dezembro passado. "É de amor e dedicação que nasce este trabalho. Que a música seja um veículo de ligação a quem a ouve, hoje e sempre", lê-se na imagem de apresentação do álbum.