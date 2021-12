Tony Carreira quer que associação de Sara "fique além da vida"

Rui Pedro Pereira Ontem às 22:53 Facebook

A "Gala dos Sonhos", da Associação Sara Carreira, ficou, esta quarta-feira, marcada pela solidariedade e emoção no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Tony Carreira deixou claro o desejo para o futuro.

O grande auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, foi hoje à noite o palco da "Gala dos Sonhos", organizado pela SIC e pela Associação Sara Carreira, em memória da artista que perdeu a vida no dia 5 de dezembro do ano passado.

Com 21 bolseiros a quem está a ajudar nas respetivas áreas profissionais, a iniciativa angariou fundos durante a noite, com várias personalidades conhecidas do público - como a apresentadora Andreia Rodrigues, a atriz Jessica Athayde e o ator Pedro Granger - a atender as chamadas dos telespectadores, uma vez que o evento foi transmitido em direto pelo terceiro canal. Nos primeiros minutos, a associação conseguiu reunir 50 mil euros.

Tony Carreira e os filhos Mickael e David, com as respetivas namoradas, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho, ocuparam as primeiras filas do grande auditório do CCB.

Sob o fundo cor de rosa e preto do palco, a gala teve início com a projeção, no ecrã gigante, do vídeo com a música de homenagem à cantora Sara Carreira, interpretado por vários artistas.

Minutos depois, Tony Carreira foi o primeiro a atuar. Casaco branco, camisa e calça escura, assistiu a um dos momentos mais marcantes da noite, com a plateia a virar as luzes do telemóvel em direção ao cantor e a proporcionar um ambiente especial a maior sala do CCB. "Temos um sonho que esta associação fique além das nossas vidas", referiu Tony Carreira, emocionado, agradecendo a atores e cantores, à produção e à SIC

Depois do pai, foi a vez de David e Mickael subirem ao palco e, sem esconderem a dor, lembrarem a irmã, perante uma plateia com os isqueiros acesos. "Nenhum de nós pensou passar por este momento", partilhou David. "É uma dor que não tem fim. Mas somos sortudos por contarmos convosco e por isso fica um pouco mais facil", completou Mickael.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem gravada. "A saudade nunca irá ter fim. A família Carreira, os seus amigos e mecenas apelam a nossa generosidade para que cresça o sonho da Sara", disse o Presidente da República.

A noite foi, também, marcada pelo regresso de Fátima Lopes à SIC, depois da saída da TVI. "E bom estar de volta nesta noite com tanto significado", disse a comunicadora ao público, num longo vestido branco.