Toy, "Pipoca" e os mais famosos influenciadores digitais no Digital Stage do Rock in Rio Lisboa 

Toy, a "Pipoca" Ana Garcia Martins e dezenas de humoristas, músicos e influenciadores digitais vão participar no Digital Stage do Rock in Rio Lisboa no próximo mês de junho.

O Rock in Rio Lisboa (RIR) apresentou, na tarde desta quarta-feira, mais um evento que vai celebrar o convívio de milhares de pessoas no Parque da Bela Vista, em Lisboa, no mês de junho: o Super Bock Digital Stage será o palco interativo no qual vão atuar todos os fenómenos do mundo online, como Nuno Agonia, Ana Garcia Martins (do blogue "A Pipoca Mais Doce"), Gilmário Vemba (que vai fazer humor nos quatro dias do RIR com diversos convidados), Favela Lacroix, LookAlike, Windoh, Team BRK, Os Primos, Catarina Miranda, entre muitos outros produtores de conteúdos.

Pelo Digital Stage vão passar nomes famosos do Tik Tok, Youtube, além dos podcasts mais conhecidos e vai ser possível assistir a concertos interativos, nos quais o público pode contribuir para o alinhamento do artista através de um QR Code disponibilizado para o telemóvel. É o que vai acontecer com Toy, que vai seguir as sugestões dos fãs e que, na tarde desta quarta-feira, no espaço Casa da Pedra, em Lisboa, cantou os "hits" escolhidos "Chama o António" e "Verão e Amor (Cerveja no Congelador)" e surpreendeu o público com um movimento de barriga a imitar a colombiana Shakira. O músico atua no domingo, 19 de junho.

"No último ano, o digital evoluiu o equivalente a cinco anos em apenas três meses. Isto fez-nos pensar no quanto ele evoluiu, então, desde a última edição do Rock in Rio - em 2018 - e quantos novos desafios nasceram entretanto. Portugal está, ainda, muito abaixo da média europeia no que toca à literacia digital e há que desmistificar alguns destes temas. É que o Super Bock Digital Stage se propõe fazer, mostrando o lado bom, o lado fun deste universo, as suas potencialidades, os seus benefícios, e despertando consciências para o mundo digitalizado em que já vivemos", afirma Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

"Ninguém está fora do digital nos dias de hoje. Ouvimos a nossa música favorita no Spotify, vemos videocasts e stand-up no YouTube, rimos das danças virais do TikTok, fazemos like em conteúdos de Instagram, maratonas de séries nas plataformas de streaming, e tantas outras coisas que ações que nos acompanham diariamente. No Super Bock Digital Stage vamos trazer para palco tudo isto e muito mais, mostrando que no digital - tal como deve ser na vida offline - ninguém fica de fora. Há espaço para os fenómenos mais recentes das novas medias sociais, artistas consagrados, humoristas, músicos, mágicos, dançarinos, entertainers, de diferentes gerações de produção de conteúdo, mas com algo em comum - o talento", refere Luís Soares, responsável do Digital Stage.

Recorde-se que nesta nona edição do Rock in Rio Lisboa vão passar pelo Palco Mundo nomes como Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta e Jason Derulo nos dias 18,19,25 e 26 de junho. Depois da morte do baterista Taylor Hawkins, os Foo Fighters cancelaram a atuação.