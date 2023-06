Trabalhadores do Comércio no Salão Preto e Prata do Casino Estoril

Beatriz Mota Hoje às 17:20 Facebook

Os Trabalhadores do Comércio, banda portuense que marcou o rock português dos anos 80, regressa aos grandes palcos nacionais a partir do dia 21 de setembro.

A banda formada por Sérgio Castro e Álvaro Azevedo, e que mais tarde recebeu João Luís Médicis, dará o primeiro espetáculo no Casino Estoril no Salão Preto e Prata. Com uma presença inabalável e um sotaque nortenho acarinhado pelo público, os Trabalhadores do Comércio comprometeram-se a lançar, durante o segundo semestre deste ano, "O Objecto", álbum no qual têm vindo a trabalhar desde as primeiras semanas de 2022.

Criada há 43 anos, a banda marcou a história da música portuguesa com as suas composições "irreberentes" - como descreve a promotora Vibes&Beats - entre elas: "Chamem a Polícia", "Taquetinho ou levas no focinho", "De Manhã Eu Bou Ó Pom".